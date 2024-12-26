Все хотят потанцевать с тобой: что за песня «Сигма Бой» и в чем ее феномен

Трек «Sigma Boy (Сигма Бой)» юных певиц Betsy и Марии Янковской увидел свет в начале октября, но международная любовь к хиту по-настоящему окрепла в ноябре и развивается до сих пор. На YouTube композиция набрала 19 с половиной миллионов просмотров, а ролики под нее снимают далеко за пределами России. Разбираемся, кто же такой этот сигма и почему трек так хочется напевать.
Исполнительницы.
Начать стоит с того, что «Сигма-бой» поется девочками 11 и 12 лет. Betsy, она же Светлана Чертищева — дочь композитора Михаила Чертищева, писавшего музыку для мультсериалов «Лунтик и его друзья» (2006-…), «Барбоскины» (2011-…) и победительницы первого сезона шоу «Голос. Дети» (2014-…) Алисы Кожикиной. Свой первый блог девочка завела в пять лет, вскоре прославилась в TikTok и с 2020-го начала выпускать шлягер за шлягером. Вы наверняка слышали ее произведения Simple dimpl pop it squish (2021) и «Капибара» (2022).
Подпевающая Светлане Мария Янковская не имеет отношения к знаменитой актерской династии. Девочка больше сосредоточена на актерской и блогерской карьере: она ведет подкаст «Мне НРА», снялась в трех сериалах. Мария также выступает на телеканале «СТС Kids», поет в рок-группе Zu Rock Band и записала два сольных сингла «Мечты сбываются» (2023) и «Ты такой» (2024).
Бэтси и Мария ЯнковскаяСтраница Бэтси в VK.
Трек.
Автором прилипчивой музыки к «Сигма Бою» предсказуемо стал Михаил Чертищев. Он же написал текст вместе с поп-панк-рокером МУККОЙ, продюсированием которого занимается.
Слова «Сигма Боя» отличаются предельной простой и мгновенно запоминаются. Смысл песни таков: лирическая героиня обращается к популярному мальчику «сигме», с которым хотят потанцевать все. При этом она доказывает ему, что сама «та еще штучка» («Обо мне мечтают так как будто я биткоин») и добиваться ее он будет год.
Скорее всего, неведомое для людей вне интернет-трендов слово из названия хита восходит корнями к греческому алфавиту, где есть буквы альфа, бета, омега и сигма. Несколько лет назад ими стали обозначать типажи мужчин, ссылаясь еще и на социальные исследования в науке о поведении животных (этологии). С альфа-самцом все понятно давно: он уверен в себе, доминирует и заставляет страдать. Бета-самец попроще: он мягок, уступчивы и идеален для создания семьи. Что касается сигмы, он одиночка, независим от норм общества и не выбирает позицию лидера, хотя легко может им стать. Из персонажей поп-культуры к такому типу относят маскулинных и в разной степени безумных Патрика Бейтмана из «Американского психопата» (2000), Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба» (1999) или Водителя в исполнении Райана Гослинга из «Драйва» (2011).
И да, как оказалось, подросток тоже может быть сигмой. Более того, быть отстраненным и загадочным ему теперь необязательно. Скорее понятие обозначает просто еще одного «крутого парня».
Популярность.
Сначала вирус «Сигма Боя» заразил людей танцами. Инфлюенсеры, включая самих Светлану и Марию, пляшут под трек, закрывая глаза, качая головой, шевеля губами и двигая локтями.
В зарубежном TikTok песня приспособилась к тренду, где мужчины-контент-мейкеры громко включают музыку в общественных местах — например, в метро. Вместе с этим они проводят указательным пальцем по контурам челюсти. Эта забава, кстати, отсылает к еще одному мему (тоже околопсевдонаучному) — мьюингу. Ортодонт Джон Мью еще в 1970-м начал продвигать теорию, что особый комплекс упражнений улучшает структуру челюсти, делая ее более четко очерченной. С 2019-го характерные движения начали распространяться по всемирной паутине. Кажется, очень много молодых людей хотят быть сигмой или хотя бы альфой с волевым подбородком?
Кроме того, шлягер пошел к тренду Fluffy Hair (с англ. «пушистые волосы»). По его правилам прическу зумеров оценивают процентами пушистости (например, 0% Fluffy Hair или 10000% Flyffy Hair). Под «Сигма Боя» в играх Fortnite или Roblox судят о внешнем виде персонажей.
Наконец, на композицию делают более взрослые ремиксы. Например, берлинский продюсер Ely Oaks переделал бит сингла и его лирику, так что теперь девушка поет в нем: Sigma Boy, I Just Wanna Play With You 'Cause You`re My Favourite Toy (с англ. «Сигма бой, я просто хочу играть с тобой, как будто ты моя любимая игрушка»). В сущности, текст «детской» песни и так не слишком детский, что разжигает силу фантазию блогеров.
Лирика «Сигма Боя» напичкана англицизмами: бьюти-бокс, сникерс, бэнкролл. Поэтому смысл трека более или менее понятен в других странах. Его поют в Германии, Болгарии, Сербии, Индонезии, арабских странах. В Египте даже «заставили» президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси исполнять песню при помощью нейросетей. В Италии же футбольный клуб «Аталанта» выложил видео, в котором утка с эмблемой команды на груди «празднует» победу спортсменов на чемпионате страны под голоса Чертищевой и Янковской. Для любителей сухих фактов: в зарубежном стриминге Spotify композиция возглавляла чарт вирусных записей Viral Songs Global.
По мнению Михаила, нероссийской аудитории так нравится «Сигма Бой», потому что композитор хорошо прорабатывает фонетику — звуковой состав слов песни. Впрочем, кажется, шлягер хорошо вписывается и в волну брейнрот-контента. То есть не слишком умных мемов с обилием сленга, которые «разлагают мозг» и чуть ли не оказывают губительное влияние на психику. В 2023-м мы столкнулись со Скибиди туалетами, сегодня же наслаждаемся своим великолепием, словно нам по 12. И все же делаем это довольно иронично — этой черты у «Сигма Боя» не отнять.
Кстати, совсем недавно официально вышел ремикс на сингл от того самого Ely Oaks и певицы LAVINIA. Послушать его и сравнить с оригиналом, а еще открыть для себя миллион других вирусных композиций можно в HiFi-стриминге Звук в суперкачестве. Сервис сам подберет для вас развлекательный и познавательный контент с помощью идеальных алгоритмов. Стриминг входит в подписку СберПрайм, доступную читателям Звук Медиа по специальному предложению.