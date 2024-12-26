Все хотят потанцевать с тобой: что за песня «Сигма Бой» и в чем ее феномен

Скорее всего, неведомое для людей вне интернет-трендов слово из названия хита восходит корнями к греческому алфавиту, где есть буквы альфа, бета, омега и сигма. Несколько лет назад ими стали обозначать типажи мужчин, ссылаясь еще и на социальные исследования в науке о поведении животных (этологии). С альфа-самцом все понятно давно: он уверен в себе, доминирует и заставляет страдать. Бета-самец попроще: он мягок, уступчивы и идеален для создания семьи. Что касается сигмы, он одиночка, независим от норм общества и не выбирает позицию лидера, хотя легко может им стать. Из персонажей поп-культуры к такому типу относят маскулинных и в разной степени безумных Патрика Бейтмана из «Американского психопата» (2000), Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба» (1999) или Водителя в исполнении Райана Гослинга из «Драйва» (2011).