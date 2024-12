Все хотят потанцевать с тобой: что за песня «Сигма Бой» и в чем ее феномен

Наконец, на композицию делают более взрослые ремиксы. Например, берлинский продюсер Ely Oaks переделал бит сингла и его лирику, так что теперь девушка поет в нем: Sigma Boy, I Just Wanna Play With You 'Cause You`re My Favourite Toy (с англ. «Сигма бой, я просто хочу играть с тобой, как будто ты моя любимая игрушка»). В сущности, текст «детской» песни и так не слишком детский, что разжигает силу фантазию блогеров.