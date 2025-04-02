Все еще «К себе нежно»: какие книги россияне читали в 2024 году

Рейтинг самых популярных книг опубликовали Российский книжный союз и ключевые операторы рынка: маркетплейс Ozon, сеть «Читай-город — Буквоед», сервис «Литрес» и другие.
Полный список самых популярных книг опубликован на сайте Российского книжного союза. Лидером рейтинга остается психологический бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». В целом книги, посвященные поиску ориентиров в жизни и психологии, занимают почти треть топ-50.
На втором месте в рейтинге «Мой театр. Книга 1» — первая часть мемуаров артиста балета и директора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе. На третьем месте «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн — отечественный романтический фэнтези-роман в жанре Young Adult.
Стоит отметить, что «К себе нежно» вышла в первой редакции в 2020 году, а вторая и третья книги — в 2022-м. Кроме них в десятку вошли:
4. Мариам Петросян, «Дом, в котором…»;
5. Джеймс Клир, «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»;
6. Анна Джейн, «Твое сердце будет разбито»;
7. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»;
8. Виктор Франкл, «Сказать жизни “Да!”;
9. Мосян Тунсю, “Благословение небожителей. Том 6”;
10. Ребекка Яррос, “Железное пламя”.
Как пишет пресс-служба крупнейшего российского издательства «АСТ», чаще всего россияне покупают бумажные книги на маркетплейсах (48%), чуть реже — бумажные книги в розницу (42%). 10% приходится на электронные книги.
Суммарно на книги из топ-50 за год россияне потратили 547 миллионов рублей. В розницу, как пишет АСТ, чаще берут классику и авторов, проверенных временем, а вот актуальные новинки активнее заказывают через маркетплейсы.
Самыми популярными книгами у детей в 2024 году стали «Расскажи мне о себе, бабушка. 113 вопросов для бабушки, чтобы узнать ее по-настоящему», «Гравити Фолз. Дневник 3» и «Расскажи мне о себе, мама. 111 вопросов для мамы, чтобы узнать ее по-настоящему».
Лидеры по продаже среди аудиокниг: «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда и «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича. Всего в топ-20 аудиокниг есть две книги Татьяны Мужицкой и три — Виктора Дашкевича.
По другим показателям сюрпризов рейтинг не принес: художественная литература по-прежнему остается популярнее нон-фикшен (48% против 46%, остальное — детская литература), а зарубежные книги читают чаще, чем отечественные (56% против 44%).
Кстати о детских книгах: 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Мы подготовили тест для любителей детской литературы: нужно отгадать, каким героям любимых детских книг принадлежат разные фразы.