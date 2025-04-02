Все еще «К себе нежно»: какие книги россияне читали в 2024 году

Самыми популярными книгами у детей в 2024 году стали «Расскажи мне о себе, бабушка. 113 вопросов для бабушки, чтобы узнать ее по-настоящему», «Гравити Фолз. Дневник 3» и «Расскажи мне о себе, мама. 111 вопросов для мамы, чтобы узнать ее по-настоящему».