Все, что вы хотели знать о заусенцах

Если заусенец покраснел или воспалился. Скорее всего это означает, что в ранку попала инфекция — в таком случае ее точно лучше осмотреть врачу. Возможно, даже потребуются антибиотики. Кроме того, как и всегда, к врачу стоит сходить, если вы не уверены в симптомах, или что-то вызывает у вас сомнение или тревогу. Специалист поможет разобраться в ситуации и исправить запущенный случай.