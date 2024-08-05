Все, что вы хотели знать о заусенцах

Стандартная ситуация: сбоку от ногтя подсыхает кожа, потом ее кусочек отслаивается и начинает раздражать, затем мы его откусываем (если терпеливые и гигиеничные, то щипчиками, а не зубами), кожа немного болит и потом заживает. Но иногда заусенцы появляются часто, болят, кровят и раздражают. Что делать в таком случае?
Газета The New York Times решила получить максимально научный ответ и спросила об этом доктора Аманду Зубек, доцента дерматологии в Йельской медицинской школе.
Обычно, как объяснила Аманда, можно ничего не делать, и заусенцы пройдут сами — но если этого не происходит или они просто вас раздражают, есть способы ускорить процесс заживления.
Откуда берутся заусенцы?
Заусенец — это маленький кусочек кожи справа и слева от ногтя, который отслоился. Чем суше ваша кожа, тем она хрупче — и тем вероятнее, что заусенцы появятся. В зимние месяцы вероятность их появления выше: зимой мы больше времени проводим в помещениях, где воздух и так сухой, а центральное отопление сушит его еще сильнее.
Риск возникновения заусенцев растет также, если заниматься уборкой дома без перчаток (или трогать другие химические жидкости, например, для снятия лака). Ну и, конечно, если грызть ногти и кусать пальцы, заусенцы тоже наверняка появятся быстрее.
Впрочем, уход за ногтями тоже может спровоцировать их появление: как объясняет доктор Зубек, кутикулы на ногтях поддерживают кожу на пальце, и когда при маникюре их отодвигают, нарушается соединение ногтя с кожей. Вообще врачи не рекомендуют слишком уж отодвигать кутикулы, поскольку они защищают пальцы от проникновения инфекций.
Как убрать заусенец?
Для начала — размягчить кожу, погрузив пальцы в теплую воду (или смесь воды с белым уксусом 3 к 1, чтобы очистить кожу от бактерий). Когда кожа станет мягче, кутикулу нужно отрезать маникюрными ножницами, а затем обработать место вазелином, чтобы ранка быстрее и эффективнее затянулась.
Если маникюрных ножниц у вас нет, доктор Зубек советует просто намазать заусенец вазелином, заклеить пластырем и ходить так 3−5 дней, пока все не пройдет. Так вы не сможете задеть что-то заусенцем и случайно углубить ранку. Врачи рекомендуют ни в коем случае не откусывать заусенец: так можно только сделать ранку больше, оторвав лишнюю кожу, а кроме того, занести инфекцию.
Как сделать, чтобы заусенцы не появлялись?
Главный способ — регулярно увлажнять руки. Наносите увлажняющий крем или лосьон, когда чувствуете, что кожа стала суше, или после мытья рук.
Если воздух в квартире сухой, можно наносить крем более интенсивно перед сном, а затем надевать на ночь хлопковые перчатки — это поможет коже сохранять влажность.
Когда нужно идти к врачу?
Если заусенец покраснел или воспалился. Скорее всего это означает, что в ранку попала инфекция — в таком случае ее точно лучше осмотреть врачу. Возможно, даже потребуются антибиотики. Кроме того, как и всегда, к врачу стоит сходить, если вы не уверены в симптомах, или что-то вызывает у вас сомнение или тревогу. Специалист поможет разобраться в ситуации и исправить запущенный случай.
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Георгий Мазуркевич