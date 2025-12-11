МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы собирающейся напасть на страны альянса России является наглой ложью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«НАТО понимает, что их война на Украине проиграна, что американцам надоела эта афера и что само будущее НАТО находится под вопросом. Эта бесстыдная и безосновательная ложь — все, что осталось у главного поджигателя войны», — написал он.
В четверг Марк Рютте призвал страны-члены НАТО перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России. Он также утверждает, что Москва может быть готова применить военную силу против альянса в течение пяти лет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».