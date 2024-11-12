Все больше людей стали смотреть Netflix на скорости 1,5. Мнение эксперта

Все больше зрителей предпочитают смотреть Netflix на скорости 1,25 или 1,5. Об этом рассказала обозреватель Business Insider Кэти Нотопулос. Такая функция доступна только в мобильном приложении Netflix и в браузере.
Чаще всего ускоренный просмотр выбирают для реалити-шоу и сериалов. Как отмечает Нотопулос, люди часто смотрят контент в ускоренном режиме во время монотонных тренировок. Большая скорость позволяет за короткое время посмотреть больше шоу и фильмов. Такой подход уже популярен среди слушателей аудиокниг и подкастов, которые часто ставят скорость прослушивания на х2.
Нотопулос отметила, что такая привычка тесно связана с новыми способами потребления медиа. Например, на YouTube часто ускоряют видео в два раза, а в TikTok популярны короткие клипы и «двойные экраны», где параллельно идет сразу несколько роликов.
Хотя Netflix не раскрыл, сколько людей смотрят контент на максимальной скорости, по наблюдениям обозревателя, таких зрителей становится больше. Она считает, что это связано с неспособностью людей долго концентрироваться на просмотре шоу.
«Наш ненасытный аппетит к видеоконтенту показывает, что мы готовы потреблять видео все быстрее и быстрее. С другой стороны, наша концентрация внимания сократилась до размеров виноградины», — отмечает Нотопулос.
Netflix добавил функцию ускоренного просмотра в мобильном приложении и веб-браузере в 2020 году. Зрители могут замедлить воспроизведение в 0,5 и 0,75 раза и ускорить в 1,25 и 1,5 раза. При этом диапазон скоростей на Netflix меньше, чем на YouTube, где видео можно замедлить в четыре раза (0,25), а ускорить — в два. В 2019 году решение Netflix вызвало негативную реакцию со стороны творческого сообщества Голливуда. Актер Аарон Пол и режиссер Брэд Бёрд выступили против решения внедрить элементы управления воспроизведением, а режиссер Джадд Апатоу заявил, что дистрибьюторы не имеют права менять способ представления контента.