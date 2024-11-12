Все больше людей стали смотреть Netflix на скорости 1,5. Мнение эксперта

Netflix добавил функцию ускоренного просмотра в мобильном приложении и веб-браузере в 2020 году. Зрители могут замедлить воспроизведение в 0,5 и 0,75 раза и ускорить в 1,25 и 1,5 раза. При этом диапазон скоростей на Netflix меньше, чем на YouTube, где видео можно замедлить в четыре раза (0,25), а ускорить — в два. В 2019 году решение Netflix вызвало негативную реакцию со стороны творческого сообщества Голливуда. Актер Аарон Пол и режиссер Брэд Бёрд выступили против решения внедрить элементы управления воспроизведением, а режиссер Джадд Апатоу заявил, что дистрибьюторы не имеют права менять способ представления контента.