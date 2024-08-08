Всадник из Гнездилова: новые исследования древнерусских погребений под Суздалем

Особого внимания заслуживает топор, сопровождавший погребенного в загробный мир: он относится к типу топоров с молоточком-чеканом. Это оружие, первоначально связанное с кочевнической средой, получило в X—XI вв. еках широкое бытование на Руси, но в особенности — в Волжской Булгарии, у мордвы и муромы. В землях Северо-Восточной Руси, сопредельных с Волжской Булгарией, их доля в оружейных комплексах значительно выше, чем на Юге и Северо-Западе. Ранее один топор такого типа был найден в Гнездилове, еще два — в могильнике Сельцо недалеко от Суздаля.