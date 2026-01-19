ВС вступился за беженца, купившего поддельное уведомление о прибытии в РФ

Как следует из материалов дела, в апреле 2022 года фигурант вместе с семьей переехал из Украины в Краснодар в связи с началом СВО. Для получения временного убежища он направился в паспортно-визовую службу, где от людей в очереди узнал, что среди иных документов, необходимо предоставить временную регистрацию, которая выдаётся при наличии бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Данный документ фигурант приобрел через сайт «Авито» и представил его в миграционную службу.