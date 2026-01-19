ВС вступился за беженца, купившего поддельное уведомление о прибытии в РФ

Суть дела
С целью получения временного убежища в РФ гражданин Украины приобрел поддельный талон-уведомление о прибытии на территорию России — документ, предоставляющий ему как иностранцу право законного пребывания в Российской Федерации. За это он был приговорен судом к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, однако кассационный суд отменил судебные акты и прекратил дело в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Кассация отметила, что для получения временного убежища не требуется представление отрывного талона-уведомления о прибытии на территорию РФ.
Не согласившись с позицией суда кассационной инстанции, гособвинитель обратился с представлением в ВС, в котором поставил вопрос о направлении дела на новое апелляционное рассмотрение, ссылаясь на наличие неоспоримых доказательств совершения фигурантом конкретных действий по приобретению и использованию подложного документа, необходимого для постановки на миграционный учет.
Позиция ВС
Как следует из материалов дела, в апреле 2022 года фигурант вместе с семьей переехал из Украины в Краснодар в связи с началом СВО. Для получения временного убежища он направился в паспортно-визовую службу, где от людей в очереди узнал, что среди иных документов, необходимо предоставить временную регистрацию, которая выдаётся при наличии бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Данный документ фигурант приобрел через сайт «Авито» и представил его в миграционную службу.
Верховный суд указывает, что данные обстоятельства установлены правильно, однако в приговоре им дана неверная юридическая оценка.
ВС обращает внимание, что фактически подсудимый признан виновным в нарушении законодательства о мигрантах, в соответствии с которым должностное лицо проверяет представленные прибывшем в РФ гражданином документы и при отсутствии оснований для отказа в приеме к рассмотрению уведомления о прибытии проставляет в нем соответствующую отметку и возвращает заявителю отрывную часть бланка уведомления.
Между тем, материалами дела установлено, что гражданин Украины прибыл на территорию РФ не в качестве мигранта, а в качестве беженца. В соответствующие органы власти он обращался не в целях постановки на миграционный учет, а для получения временного убежища, поясняет высшая инстанция.
ВС признает верным вывод кассационного суда о том, что для получения временного убежища регистрация в качестве иностранного гражданина и получение отрывного талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию России, не требуется.
В соответствии с соответствующим регламентом МВД с ходатайством о признании беженцем или заявлением о предоставлении временного убежища иностранный гражданин предоставляет только паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и две личные фотографии, а также заполняет анкету и опросный лист, уточняет Верховный суд.
Следовательно, предъявленный фигурантом документ в данной конкретной ситуации не обладал свойством официального документа, предоставляющим ему право законного пребывания на территории Российской Федерации с целью получения временного убежища, резюмирует ВС.
На основании изложенного ВС оставил без изменения постановление судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. (Дело № 18-УДп25−44-К4).