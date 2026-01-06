Популярные темы
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине

Фидан: ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине.

Источник: Reuters

АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность на Черном море в случае подписания соглашения по Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, на встрече «коалиции желающих» по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами после установления мира.

«С самого начала, говоря о военной составляющей ситуации, по поручению господина президента мы выражали готовность взять на себя ответственность по морскому направлению в случае обеспечения мира. Речь идет о морской составляющей, в частности обеспечении безопасности Черного моря. По этой теме пройден действительно большой путь. Мы имеем самый большой флот как страна НАТО в Черном море. Рассчитываем на достижение мира в скором времени», — сказал Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.