ВС России разбомбили второй американский завод на Украине

По его словам, завод принадлежит компании Bunge из Сент-Луиса, американского штата Миссури. Украинские каналы пишут, что целью якобы стал Днепропетровский маслоэкстракционный завод, выпускающий продукцию «Олейна».
Филатов* отметил, что на улицы вылилось 300 тонн продукции, на уборку которого потребуется 2−3 дня.
В августе 2025 года сообщалось, что в Мукачево был поражен завод Flex, принадлежавший американцам. Тогда Владимир Зеленский заявлял, что предприятие производило кофемашины.
При этом, как отмечали военные каналы, завод Flex LTD, куда прилетели российские «Калибры», производил комплектующие для беспилотников.
«90% всех беспилотников украинского производства питались именно электроникой, произведенной на данном предприятии, а также адаптировались западные разработки под нужды ВСУ», — подчеркивал Telegram-канал «Дневник Десантника».
* Включен в реестр экстремистов и террористов.