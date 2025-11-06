ВС Британии начали получать новые бронемашины с задержкой в восемь лет

Уточняется, что изначально Ajax должны были начать поставлять еще в 2017 году, однако сроки сдвинули на три года — до июля 2020 года. При этом, как пишет издание, во время презентации бронемашин выявили в них шум, а испытания и вовсе были прекращены. Поводом для этого стали 11 военных, которые заявляли о звоне в ушах и потере слуха.