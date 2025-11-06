ВС Британии начали получать новые бронемашины с задержкой в восемь лет

В Великобритании объявили о первой поставке бронемашин Ajax, хотя их должны были предоставить еще восемь лет назад. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на замглавы британского Министерства обороны Люка Полларда.
Уточняется, что изначально Ajax должны были начать поставлять еще в 2017 году, однако сроки сдвинули на три года — до июля 2020 года. При этом, как пишет издание, во время презентации бронемашин выявили в них шум, а испытания и вовсе были прекращены. Поводом для этого стали 11 военных, которые заявляли о звоне в ушах и потере слуха.
Отмечается, что британская армия в общей сложности заказала 589 Ajax, полностью она их получит до конца 2030 года.
Кроме того, среди военных Великобритании сейчас эти бронемашины вызывают вопросы об их актуальности, поскольку на полях сражений на Украине доминируют дешевые дроны.
По словам Полларда, первые 50 Ajax уже готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО. Каждая из них оценивается почти в 10 миллионов фунтов стерлингов.
По словам источников газеты, презентация бронемашин показала, что у них остались проблемы с шумом. При этом отмечается, что с помощью беруш и шумозащитных наушников конструкторам удалось повысить безопасность.