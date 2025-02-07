«Врядли» или «вряд ли»: как правильно пишется

Нужно запомнить, что ли всегда пишется отдельно. Это правило касается не только выражения «вряд ли», но и других: «может ли», «знает ли», «пойдет ли». Частица ли служит для выражения неопределенности или альтернативы, и ее раздельное написание подчеркивает эту функцию. Например: «Вряд ли он придет на встречу» — здесь мы заостряем внимание на том, что вероятность его прихода очень мала.