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«Врядли» или «вряд ли»: как правильно пишется

Почему люди часто ошибаются в некоторых словах русского языка? Вряд ли мы узнаем… Или «врядли»? Давайте разберемся, как правильно писать это словосочетание.

Владислава Журавлева
Автор ВФокусе Mail
Женщина размышляет, как правильно пишется: «врядли» или «вряд ли»
Источник: Freepik

Представьте себе ситуацию: вы пишете сообщение другу и останавливаетесь, глядя на слово «вряд ли». Как же правильно? «Врядли» или «вряд ли»? Этот вопрос может сбить с толку даже тех, кто хорошо учился в школе. Вместе с экспертом расскажем, как не запутаться в этом выражении и всегда уверенно использовать его в своей речи.

Как пишется слово по правилам русского языка: «врядли» или «вряд ли»

Довольно часто мы сталкиваемся с трудностями при написании некоторых слов и выражений, и одно из таких — «вряд ли». Как правильно его писать: слитно или раздельно?

Согласно правилам русского языка, верный вариант — «вряд ли». Это выражение состоит из двух слов: «вряд» и «ли». Слово «вряд» в данном контексте означает «в малой степени», а частица ли используется для образования вопросительных и отрицательных конструкций.

Нужно запомнить, что ли всегда пишется отдельно. Это правило касается не только выражения «вряд ли», но и других: «может ли», «знает ли», «пойдет ли». Частица ли служит для выражения неопределенности или альтернативы, и ее раздельное написание подчеркивает эту функцию. Например: «Вряд ли он придет на встречу» — здесь мы заостряем внимание на том, что вероятность его прихода очень мала.

Запомните: «вряд ли» — это всегда раздельно!

Происхождение слова «вряд ли»

Учебники этимологии, объясняющие происхождение слова «вряд ли»
Источник: Image by Freepik

Выражение «вряд ли» имеет интересную историю, уходящую корнями в старославянский язык. Слово «вряд» происходит от древнерусского «врядъ», что означало «пара чему-либо», а также «сходно, впору». А словосочетание «вряд ли» связано с понятием маловероятности и сомнения, что пары нет, и его можно рассматривать как устойчивое выражение.

Интересно, что в других языках существуют аналогичные примеры, которые также передают идею маловероятности. Например, в английском языке используется фраза hardly likely, что в переводе означает «маловероятно, вряд ли».

Примеры правильного написания слова «вряд ли»

Правильное написание словосочетания «вряд ли» на письме — важный показатель нашей грамотности. Чтобы лучше понять, как правильно писать это выражение, рассмотрим несколько примеров.

  • Нет, он вряд ли согласится на ваше предложение.

  • Вряд ли мы успеем закончить работу до конца дня.

  • У нее много дел, и она вряд ли придет.

  • Вряд ли погода будет хорошей в это время года.

  • Ну что, сможешь ему помочь? — Вряд ли.

  • Путешествие в одиночку вряд ли будет легким.

  • Сейчас он вряд ли заслужил бы одобрение.

  • Вряд ли мы увидим его на празднике.

  • Она вряд ли успеет подготовиться к экзамену.

Эти примеры показывают, как словосочетание «вряд ли» используется для выражения сомнения в различных ситуациях. Запомнив их, вы сможете уверенно применять это словосочетание в своей письменной речи, избегая распространенных ошибок.

Почему это слово часто пишут с ошибкой

Девочка заучивает, как правильно пишется: «врядли» или «вряд ли»
Источник: Freepik

Написание словосочетания «вряд ли» в виде «врядли» — довольно частая ошибка. Причины ее могут быть связаны как с особенностями восприятия языка на слух, так и с недостатком знаний правил орфографии.

  • Слитное произношение. Одной из основных причин ошибки является то, что многие люди воспринимают «вряд ли» как единое слово, поэтому и пишут его слитно.

  • Непонимание грамматических правил. Частица ли в русском языке всегда пишется отдельно. Многие не знают об этом правиле, что приводит к ошибкам.

  • Влияние других языков. Например, в английском существуют устойчивые выражения, которые пишут слитно. Это создает путаницу у людей, для которых русский язык не является родным.

  • Невнимательность. Часто бывает, что скорость общения и написания текстов важнее, чем их качество. Это приводит к тому, что ошибки становятся привычными и «вряд ли» пишут неправильно.

Советы эксперта

Мы поговорили с нашим экспертом Ларисой Талаловой, доктором педагогических наук, заведующей кафедрой русского языка Государственного университета управления, и спросили ее, как правильно писать: «вряд ли» или «врядли». А еще обсудили частые ошибки в этом словосочетании.

— Важно запомнить, что «вряд ли» — это устойчивое выражение, фразеологизм, а все устойчивые сочетания (на то они и устойчивые) не подвержены никаким изменениям. Пишем только раздельно.

Но на этой ошибке вопрос с написанием слова «вряд ли» не исчерпывается. Его пишут и слитно, и через дефис, и выделяют запятыми, и используют Т вместо Д. Вариант неверного написания «врядли» появляется, когда выражение воспринимается как наречное, а наречие — это одно слово и пишется слитно.

— Часто можно увидеть и вариант с фонетической ошибкой, — комментирует Лариса Талалова. — «Врят ли» или «врятли» возникают в том случае, когда человек пишет так, как слышит. В любом случае в основе было слово «ряд», оно и выступает в качестве проверочного слова.

Неправильные варианты «в ряд ли» и «в рят ли» тоже встречаются достаточно часто:

— Последний вариант мы упомянули выше, он связан с фонетикой (Т вместо Д), но в обоих случаях у ошибочного написания в три слова тоже есть своя основа. Тут имеет место путаница с существительным «ряд» с предлогом в и частицей ли: «Проверь, в ряд ли стоят столы» (ровно ли, по одной ли линии).

Написание через дефис — «вряд-ли» — невозможно, поскольку уже упоминалось правило про частицу ли, которая всегда пишется отдельно.

— Наконец, «вряд ли» иногда обособляется запятыми, которые не нужны. Напомню, что «вряд ли» — служебная частица, а ее часто путают с вводным оборотом, который требует постановки запятой. Запоминаем: запятые для обособления «вряд ли»? Это вряд ли.

Вот сколько разных ошибок можно сделать в одном словосочетании, если не знать правил русского языка. Лариса Талалова при любом сомнении в правильности написании слов рекомендует пользоваться проверочными сервисами в интернете.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Студентам объясняют, как правильно пишется: «врядли» или «вряд ли»
Источник: shutterstock.com

В нашем языке существует много других слов, которые мы пишем неверно. Эти ошибки могут возникнуть из-за непонимания правил или из-за привычки писать так, как мы слышим. Давайте узнаем, что это за слова и как их правильно писать.

  • «Вовремя» — наречие, пишется слитно, если означает «точно к нужному моменту», — подвела итог эксперт. Раздельно («во время») — существительное с предлогом, если идет речь о промежутке времени. «Я пришел вовремя». «Во время поездки я прочитал книгу».

  • «Пол-лимона» — пишется через дефис, если слово после пол- начинается с заглавной буквы, гласной или Л. «Пол-лимона — это слишком много для десерта».

  • «По-новому» — пишется через дефис, если это наречие, и раздельно, если это прилагательное с предлогом. «Надо взглянуть на ситуацию по-новому». «По новому договору».

  • «Как будто» — пишется раздельно, так как это устойчивое выражение. «Он посмотрел на меня, как будто что-то хотел сказать».

  • «Кто-нибудь» — пишется через дефис, так как частицы -то, -либо, -нибудь всегда пишутся с дефисом. «Здесь есть кто-нибудь из знакомых?».

  • «Из-за» (не «из за»). Сложные предлоги всегда пишутся через дефис. «Из-за дождя мы остались дома».

  • «Не глядя» — пишем раздельно, так как это деепричастие, которое, как и глаголы, всегда пишется с НЕ раздельно. «Она шла, не глядя по сторонам».

Список источников

1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.

2. Грамматика. Орфограммка.

Эксперт: Лариса Талалова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка Государственного университета управления