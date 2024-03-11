Вручение премии «Оскар-2024»: онлайн-трансляция

РБК Life ведет прямую трансляцию шоу (обновляйте страницу!), которое обещает выступление Райана Гослинга с песней I'm Just Ken из фильма «Барби», а также выход на сцену в качестве вручантов многих звезд первой величины (Дженнифер Лоуренс, Мэттью Макконахи, Крис Хемсворт, Майкл Китон, Зендея и Николас Кейдж в их числе). Вести церемонию в четвертый раз будет комик и шоумен Джимми Киммел.
02:27 Рэндольф рассказывает, что начинала, как певица, не планировала актерскую карьеру. И плачет. «Всю жизнь я думала, что я должна быть какой-то другой, и теперь поняла, что должна быть только самой собой».
01:53 В итоге голливудские звезды высыпались на красную дорожку все разом, как бусины. Осталось несколько минут до начала 96-й церемонии «Оскар».
01:50 Гости все продолжают прибывать в театр «Долби». Режиссер Грета Гервиг и актеры Флоренс Пью и Киллиан Мерфи наконец показались.
01:45 До старта осталось 15 минут. Мы навострили все свои ожидания. Кое-что о порядке вручения наград: начнут с лучшего анимационного полнометражного фильма, затем пройдут по актерам и актрисам второго плана, после — документальный полный метр, за ним — короткометражный художественный фильм, после — операторская работа, грим и прически и дизайн костюмов. Затем будут сценарные награды, музыкальные и за визуальные эффекты. И только потом долгожданные главные номинации.
01:33 Говорят, что пес Месси уже в зале, ждет начала церемонии!
01:30 У Райана Гослинга 96-я церемония — праздник семейный. На красной дорожке артист с семьей — мамой, сестрой и отцом. Пришли посмотреть, как он станцует и споет.
01:21 Аня Тейлор-Джой в этом году появилась в эпичной «Дюне-2» и вскоре ожидается в «Фуриосе», тоже не менее песчаном боевике от Джорджа Миллера, продолжающем историю героини из «Безумного Макса: Дорога ярости».
01:13 Наконец-то можем так сформулировать: Эмили Блант со своим мужем Джоном Красински. Эмили — номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», за «Оппенгеймера».
01:05 Эмма Стоун, кажется, вне конкуренции сегодня. Вот она, с улыбкой победительницы. Практически Палома Даймонд из известного TikTok-мема.
00:59 Посмотрите на Джоди Фостер и Александру Хедиссон. До церемонии остался час.
00:49 Билли Айлиш на дорожке, Америка Феррера у микрофона. «Барби» на линии.
Вместе с братом, Финнеасом, Айлиш делится, какая честь присутствовать на дорожке и среди номинантов.
00:45 Ке Хюи Кван, который взял первый в своей долгой каскадерско-актерской карьере «Оскар» в прошлом году за роль во «Все везде и сразу», а потом закрепился в массовой известности благодаря сериалу «Локи», тоже на красной дорожке. Он в числе вручантов появится на церемонии.
00:27 Красная дорожка стартовала. И мы увидели триумфатора предыдущей церемонии: Брендан Фрейзер получил в прошлом году статуэтку за главную роль в драме «Кит».
00:11 Перед журналистами и на красной дорожке появилась скромница Сандра Хюллер: немецкая актриса, сыгравшая в двух оскаровских фильмах-номинантах — «Анатомии падения» Жюстин Трие и «Зоне интересов» Джонатана Глейзера. Говорит, что не готовила никакие речи на случай оглашения своего имени из заветного конверта. Охотно верим!
00:01 Вероятность появления Месси выросла до небес!
23:58 Пара слов о братьях наших меньших. На 95-й церемонии Киммел вышел на сцену театра «Долби» с ослицей Дженни, героиней «Банши Инишерина» Мартина МакДоны. В этом году все ждут появления Месси, пса, который сыграл в фильме Жюстин Трие «Анатомия падения» не менее выдающуюся роль, чем его коллеги-люди. Будет отличный сюрприз, если Месси приведут на дорожку или на сцену.
23:45 Музыкальную часть «Оскара» устраивает не только Райан Гослинг (за ним масштабный вокально-танцевальный номер), но и Билли Айлиш, тоже с треком, вошедшим в «Барби» Греты Гервиг. Спорим, что ее выступление с What Was I Made For? будет полной оппозицией Гослингу, то есть задумчивое и меланхоличное? Прямо как в эфире Saturday Night Live. Пара минут экзистенциального погружения церемонии не повредит.
23:30 Редакция за кулисами онлайна обсуждает спортивный байопик «Дайана Найэд»: на фоне громких «Барби», «Бедных-несчастных» и «Оппенгеймера» он потерялся, а между тем у него есть номинации в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана» для Аннетт Бенинг и Джоди Фостер. Коллеги от фильма в полном восторге, говорят, что в нем идеально сочетается документальность и художественность. Плюс ко всему перформанс Фостер выше всех похвал.
23:25 А знаете ли вы, что оскаровская статуэтка высотой 34 см весит 3,85 кг? А то, что она только сверху золотая, на самом деле отлита из сплава британия (олово+сурьма) и позолочена, а затем установлена на постамент из черного мрамора? Рыцаря с мечом придумал художник-постановщик Седрик Гиббонс, во время одного из рутинных собраний набросав эскиз в блокноте. По крайней мере так гласит легенда. Никакого конкретного Оскара статуэтка не изображает.
23.20 Нынешняя церемония в театре «Долби» предположительно продлится около четырех часов. Подумать только, ведь первая церемония в 1929 году в банкетном зале отеля «Рузвельт» заняла 4,5 минуты. Прогресс тщеславия не остановить.
23:15 Прямо перед «Оскаром» случился скандал. Фильм-номинант в основной категории, «Оставленные» Александра Пэйна, обвинили в плагиате. Сценарист Саймон Стефенсон заявил, что Пэйн позаимствовал его идеи «построчно» из сценария «Frisco» — о враче средних лет, которому приходится присматривать за 15-летним пациентом.
Герои «Оставленных» примерно в том же составе помещены в колледж, вместо врача — профессор. А вот сценарий Стефенсона в 2013-м году угодил в Черный список неэкранизируемых вещиц. И все бы ничего, но Гильдия сценаристов на стороне пожаловавшегося, идут долгие переписки и какие-то разбирательства, возможно, будет суд. Уже после церемонии.
23:00 Киллиан Мерфи, ирландский артист, известный в Голливуде преимущественно ролями второстепенными, теперь имеет все шансы на «Оскар» за роль Роберта Оппенгеймера. Нолан, который работает с Мерфи со времен «Бэтмен: начало», наконец дал актеру развернуться. А чем еще знаменит Киллиан Мерфи? Выяснили с кинокритиком Еленой Зархиной.
22:55 Пока ждем начало красной дорожки (в 00:30 по московскому времени), приведем несколько разминочных фактов. Итак почти все эксперты прочат главную победу «Оппенгеймеру», а награду за лучшую режиссуру — Кристоферу Нолану. Про его карьеру мы с критиком Максимом Ершовым рассказывали здесь.