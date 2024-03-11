Вручение премии «Оскар-2024»: онлайн-трансляция

23:25 А знаете ли вы, что оскаровская статуэтка высотой 34 см весит 3,85 кг? А то, что она только сверху золотая, на самом деле отлита из сплава британия (олово+сурьма) и позолочена, а затем установлена на постамент из черного мрамора? Рыцаря с мечом придумал художник-постановщик Седрик Гиббонс, во время одного из рутинных собраний набросав эскиз в блокноте. По крайней мере так гласит легенда. Никакого конкретного Оскара статуэтка не изображает.