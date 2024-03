Вручение премии «Оскар-2024»: онлайн-трансляция

23:45 Музыкальную часть «Оскара» устраивает не только Райан Гослинг (за ним масштабный вокально-танцевальный номер), но и Билли Айлиш, тоже с треком, вошедшим в «Барби» Греты Гервиг. Спорим, что ее выступление с What Was I Made For? будет полной оппозицией Гослингу, то есть задумчивое и меланхоличное? Прямо как в эфире Saturday Night Live. Пара минут экзистенциального погружения церемонии не повредит.