Вроде бы малина, но черна: в чем польза ежевики

Ежевика — родственница малины, обладающая более тонким и менее ярким вкусом. Однако по содержанию полезных веществ она обгоняет свою сестрицу.
В Роскачестве рассказали, чем полезна ежевика, из чего она состоит и как правильно хранить ягоды.
Из чего состоит ежевика и какова ее энергетическая ценность
Ежевика содержит антоцианы — растительные пигменты, которые придают ягодам характерный цвет. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, благодаря которым наши клетки защищаются от повреждений.
В ежевике содержатся пищевые волокна, органические кислоты, а также витамины группы В, витамины А, С, Е, К, РР, калий, кальций, магний, фосфор, железо, селен, марганец, медь и цинк.
Пищевая ценность ежевики на сто граммов составляет:
- 34 килокалории;
- 1,5 грамма белков;
- 0,5 грамма жиров;
- 4,4 грамма углеводов;
- 2,9 грамма пищевых волокон.
Полезные свойства ежевики
Ежевика поддерживает работу желудочно-кишечного тракта. В 100 граммах ягод содержится около 15% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника.
Исследования также показали, что ежевика способствует росту полезных микробов в кишечнике.
В ягодах содержится растворимая клетчатка, которая помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Также компоненты ежевики могут улучшить функцию внутреннего слоя сосудов, что способствует улучшению кровообращения.
Калий, содержащийся в ежевике, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и нормализует артериальное давление.
Помимо прочего, ежевика содержит витамин С, который играет ключевую роль в поддержании иммунной функции. Витамин C способствует образованию белых кровяных клеток, которые помогают организму эффективнее бороться с инфекциями.
Полифенолы и другие соединения в ежевике обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь снизить хроническое воспаление в организме.
Вред и противопоказания
Несмотря на полезные свойства ежевики, некоторым людям ее стоит употреблять с осторожностью или и вовсе отказаться от этой ягоды.
Так, например, ежевика содержит калий, который может влиять на действие некоторых препаратов для разжижения крови.
Употребление большого количества ежевики может вызвать расстройство желудка, вздутие живота и диарею. Поэтому ежевика противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, а также при обострении язвы, гастрита и панкреатита.
Ежевика имеет низкий гликемический индекс, однако в больших количествах она может повысить уровень сахара в крови.
Также стоит исключить ежевику при индивидуальной непереносимости и аллергии.
Суточная норма потребления ежевики
Безопасной и здоровой порцией считается около 150−300 граммов ежевики в день. Для детей ежедневная порция составляет 75−100 граммов.
Как хранить ежевику
Не мойте ежевику до тех пор, пока не собираетесь ее употребить. Лишняя влага приведет к гниению ягод. Хранить их лучше всего в проветриваемом контейнере или в емкости с бумажным полотенцем в холодильнике.
Свежую ежевику лучше всего употребить в течение двух-трех дней после покупки. Если же вы не собираетесь есть ежевику в ближайшее время, заморозьте ее.
Ранее были названы полезные свойства малины.
Анна Морозова