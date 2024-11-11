Время жить в России: почему иностранцы переезжают в РФ

Британские СМИ назвали угрозу «утечки мозгов» с Запада на Восток пугающей для стран Cтарого Света. Россия со своим традиционным укладом и семейными ценностями оказалась многим иностранцам ближе, чем собственная родина. Потенциальное число желающих сменить гражданство на российское измеряется сотнями тысяч.
Едут семьями
По словам гендиректора юридической фирмы по оказанию помощи мигрантам Тимура Беслангурова, число желающих переехать из стран Западной Европы в Россию увеличилось в разы.
— В первую очередь люди едут к нам по идеологическим причинам, — рассказывает он. — Они в принципе не согласны с политикой своих стран. Для таких иностранных граждан в России был издан указ об ускоренной процедуре выдачи виз. После его подписания у нас был десятикратный всплеск обращений. За два месяца к нам обратились порядка полутора тысяч человек.
Иностранцы едут семьями, выбирая для переселения разные регионы.
— Едут специалисты разного уровня, — продолжает Беслангуров. — Есть востребованные сегодня профи с рабочими специальностями — сварщики, водители грузовых автомобилей… Приезжают ИТ-специалисты, ученые. Примерно пятая часть от общего числа — предприниматели.
Среди переселенцев нередки многодетные семьи. Год назад в Подмосковье переехал американский ИТ-специалист. Тогда у них с женой было шестеро детей. И уже здесь, в России, родился седьмой ребенок. Семья фермеров из Канады переехала в Нижегородскую область с восемью детьми. Еще одни переселенцы из Канады прибудут к нам с шестью ребятишками в ноябре. Планируется, что до конца года в Россию переберутся еще минимум 10−15 семей.
— Все, кто переехал, довольны, — продолжает Беслангуров. — На Западе информация о России подается в искаженном виде. А уже на месте новые российские граждане осознают, насколько здесь удобно и комфортно. И все без исключения подчеркивают, что не ожидали увидеть такого дружелюбия от русских.
Это только начало
То, что происходит сегодня, специалисты считают началом грядущей волны переселения иностранцев.
— Если еще пару лет назад в это мало кто верил, то сейчас невозможно оспорить тот факт, что к нам едут именно квалифицированные специалисты, — говорит председатель центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик. — У нас уже не вызывают недоумение семьи из Америки, Франции, Канады, начинающие свой путь на новой родине. Практически все говорят, что до этого момента у них было неправильное представление о картине мира. Многие приехали в Россию впервые. Но то, что они увидели, превзошло их ожидания. Я не знаю ни одной семьи иностранцев, которая не была бы довольна тем, что решилась на такой шаг.
— Сельское хозяйство на Западе планомерно уничтожается в угоду глобалистским либеральным ценностям и системе, — продолжает Анатолий Бублик. — Фермеры серьезно пострадали. Их предприятия оказались на грани уничтожения. В России они видят отличные перспективы. Маржинальность у нас начинается от 30−50 процентов, тогда как на Западе она составляет 5−7. Когда фермер видит прибыль, которую он может получить здесь, и ту, которую получал там, для него это выглядит как сказка.
Наверное, самый необременительный переезд ждал ИТ-специалистов. Им достаточно было захватить рабочий ноутбук и личные вещи. Врачу или инженеру потребуется преодолеть гораздо больше сложностей, чтобы пройти все ступени легализации и приступить к нормальной работе.
— Каждая следующая волна будет больше предыдущей, — продолжает Бублик. — О стабильности большого потока мы сможем говорить во второй половине 2025 года. Уже в полную меру заработают президентские указы, позволяющие иностранцам переселяться по упрощенной процедуре. За месяц, с 19 августа по 18 сентября, к нам обратились почти 900 немецкоговорящих граждан. Многие в Европе смотрят сейчас на Россию как на страну, куда они теоретически хотели бы переселиться. Если мы сделаем правильные шаги, только в ближайшие три года сможем привлечь сотни тысяч. У нас для этого есть все.
Меры, которые наша страна приняла для работы с мигрантами и переселенцами начиная с октября 2023 года, впечатляют. И у нас есть чем занять наших новых специалистов. Мы бодро развиваемся, и с каждым годом стране требуется все большее число рабочих рук. Нам надо будет каждый год удваивать число людей, которых мы сюда привезем.
Сделали выбор
За судьбой переехавших в Россию иностранцев следят их друзья и знакомые. И тоже наверняка задумываются о новой жизни.
— У меня русская жена, — рассказывает итальянец Джанлука Делль’Анна. — Мы жили в Италии, но когда дочери исполнилось четыре года, надо было решать, в ка кой школе учиться. Не все хорошо было с экономикой, и стали твориться вещи, которые мне не очень нравились. Я понимал, что для моего ребенка, для ее будущего будет лучше, если мы переедем в Россию. Мы сделали это. Могу сказать, это был правильный выбор. Я очень рад. Я и так хорошо относился к России, но теперь не могу себя без нее представить. Сейчас Джанлука занимается оформлением интерьеров квартир и домов. Говорит, что здесь чувствует себя спокойно и уверенно.
— Я не могу сказать, что не люблю свой народ, свою родину, — продолжает он. — Я люблю Италию. Для меня это как мое сердце. Но здесь настолько хорошо, что я даже не очень скучаю по ней. Но скучаю по еде. Некоторых продуктов, которые есть там, нет больше нигде. Там потрясающие всесезонные овощи и фрукты.
Джанлука говорит, что его пример заинтересовал соотечественников. Буквально за пару дней до нашего интервью он общался со знакомым архитектором.
— Он тоже очень обеспокоен сложившейся в стране ситуацией и расспрашивал, как здесь обстоят дела с работой, — продолжает Джанлука. — Я сказал, что с этим проблем нет. Так что, возможно, в ближайшее время он покинет Флоренцию… Миколаек Марчин переехал в Россию из Польши. Сегодня он трудится пекарем. Говорит, планирует продолжить образование и повысить квалификацию.
— Я приехал, потому что не согласен с польским режимом, — рассказывает он. — В том числе с той политикой, которую власти проводят по отношению к своим соседям — к России и Белоруссии. Приехал, потому что люблю Россию, люблю русских, поддерживаю СВО и наших героев. Они освобождают свою историческую землю, свой народ. Я знаю, что война началась раньше, чем нам рассказывали. Мне это все не нравилось, и я решил найти свое место именно в России. Помимо работы вместе с друзьями из «Волонтерской роты» Миколаек принимает участие в патриотических акциях, собирает гуманитарную помощь для бойцов на передовой.
— У меня здесь прекрасные перспективы, — продолжает он. — Учиться, развиваться и просто жить спокойной мирной жизнью. Я помогаю полякам, которые хотят сюда переехать. Недавно еще один товарищ прибыл из Польши. Будем и дальше поддерживать всех, кто решится. Да, на первых порах нелегко… Но сейчас все нормально, работаем. Я хочу получить российское гражданство. Это моя мечта. Отказаться от польского, отпустить это прошлое, стать полноценной частью великого народа.
Уголок стабильности
— Москва всегда была открыта гостям с умелыми руками и хорошими мозгами, — рассказывает историк Александр Васькин. — У нас много что развивалось благодаря иностранцам. В конце XIX века иностранцев привлекало развитие России как промышленной державы. Достаточно вспомнить аптеки, которые открывали немцы. Или французов, которые везли нам в том числе моду и видели здесь хороший рынок сбыта. Я считаю, что сегодня наша экономическая ситуация снова становится привлекательной для иностранных спецов… Не всех устраивает чрезмерная европейская толерантность. Не все готовы водить своих детей в школу, где уже с семи-восьми лет говорят о вещах, которые у нас считаются неприличными.
По словам историка, таких людей там много. Он говорит, что именно Россия стала уголком стабильности для тех, кто выбирает ее в качестве места жительства. Многих удивляют бесплатные здравоохранения и образование.
— И среди моих знакомых есть кто пере ехал, — продолжает он. — Это люди культурных профессий, очень хорошие музыканты, специалисты в организации производства, которые очень нужны при сегодняшнем импортозамещении. Их привлекают хорошие зарплаты и то, что не измеришь никакими деньгами, — сама обстановка. Экономическая ситуация в мире непростая, и специалисты сегодня ценятся как никогда, — резюмирует Васькин.