Время жить в России: почему иностранцы переезжают в РФ

— У меня русская жена, — рассказывает итальянец Джанлука Делль’Анна. — Мы жили в Италии, но когда дочери исполнилось четыре года, надо было решать, в ка кой школе учиться. Не все хорошо было с экономикой, и стали твориться вещи, которые мне не очень нравились. Я понимал, что для моего ребенка, для ее будущего будет лучше, если мы переедем в Россию. Мы сделали это. Могу сказать, это был правильный выбор. Я очень рад. Я и так хорошо относился к России, но теперь не могу себя без нее представить. Сейчас Джанлука занимается оформлением интерьеров квартир и домов. Говорит, что здесь чувствует себя спокойно и уверенно.