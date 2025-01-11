Время тикает. Ученые определили, сколько живут люди с деменцией

Обзор последних данных в BMJ (British Medical Journal, «Британский медицинский журнал») пролил свет на средний возраст жизни пациентов с деменцией. Оказалось, что если у у женщины деменция была диагностирована в возрасте 60 лет, то средняя продолжительность жизни составит девять лет, а если в 85, то 4,5 года. Что касается мужчин, то у них расклад такой: 6,5 лет при диагностике в 60 лет и чуть больше двух лет при диагностике в 85 лет.