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Время тикает. Ученые определили, сколько живут люди с деменцией

Обычно пациенты с деменцией привлекают немало внимания, ведь люди с этой болезнью угасают прямо на глазах.

Источник: Газета.Ру

Обзор последних данных в BMJ (British Medical Journal, «Британский медицинский журнал») пролил свет на средний возраст жизни пациентов с деменцией. Оказалось, что если у у женщины деменция была диагностирована в возрасте 60 лет, то средняя продолжительность жизни составит девять лет, а если в 85, то 4,5 года. Что касается мужчин, то у них расклад такой: 6,5 лет при диагностике в 60 лет и чуть больше двух лет при диагностике в 85 лет.

Кроме того, в рамках работы было определено, что треть людей с деменцией оказывается в доме престарелых в течение трех лет после постановки диагноза.

В мире, отмечают ученые, каждый год 10 млн человек ставится диагноз «деменция». При этом выживаемость больных разнится. И оценивать прогноз брались немногие исследования. Группа ученых из Нидерландов провела соответствующую работу и определила прогноз для людей с диагнозом деменция и с точки зрения продолжительности жизни, и с точки зрения поступления в дом престарелых.

Свои выводы они сделали на основе 261 исследования, проведенных за 40 лет, изучались данные 5 млн человек с деменцией. В целом продолжительность жизни из-за деменции сокращалась на два года у тех, кому диагноз был поставлен в возрасте 85 лет. Если же диагноз ставили в возрасте 80 лет, то продолжительность жизни снижалась на 3−4 года. На 13 лет она снижалась у людей в возрасте 65 лет.

13% людей были госпитализированы в первый год после постановки диагноза. Треть попадала в дома престарелых через три года, половина оказывалась в доме престарелых через пять лет.