Время реакции. Врач Манина рассказала, почему аллергия бушует зимой

«Заболевание могут провоцировать вирусы и бактерии сами по себе. Происходит воспаление, в том числе и иммунное, развивается замкнутый круг. Инфекция провоцирует иммунное воспаление, которое поддерживает аллергический процесс. Причем сейчас доказано, что многие вирусы могут вырабатывать антитела к аллергенам. Поэтому в зимнее время, когда мы больше контактируем с вирусами и бактериями, особенно это касается детей, посещающих сады и школы, действительно увеличивается риск аллергических реакций», — пояснила Манина.
Усилить аллергию зимой могут иммуномодуляторы. Может случиться реакция на лекарство. А также стоит помнить, что не все они эффективны и не все полезны. Кроме того, бывает аллергия на краситель в составе оболочек таблеток. Он способен образовывать перекрестные реакции с жаропонижающими и противовоспалительными средствами.
Также зимой бывает холодовая реакция — это происходит, когда выпадает снег. «Здесь проводят простую пробу — берут кубик льда сантиметр на сантиметр, лед кладут на место, где самая тонкая кожа на 7−10 минут. Те пациенты, у которых истинная реакция, имеют в этом месте элементы крапивницы и отек по форме куба», — отметила Манина.
Опасны для аллергиков домашние питомцы, переносящие на шерсти пыль. «У кого есть питомец, обязательно наличие уборки. И обязательно надо следить за здоровьем животного. Как ни странно, здоровый молодой питомец менее аллергенен, чем возрастной. Все животные обязательно должны быть пролечены, должна быть проведена противопаразитарная терапия, естественно, гигиена дома», — отметила аллерголог. А еще лучше ребенка с младенчества растить вместе с животными, чтобы он получал своеобразную естественную прививку.
Зимой обострение аллергии связано и с сезоном активности бытовых клещей — это как раз поздняя осень — ранняя зима. «Мы сами закрываем окна, не проветриваем, достаем из шкафов зимнюю одежду, которая сама по себе носит компоненты пыли», — предупредила аллерголог.
При подготовке материала использованы следующие источники: «О самом главном».