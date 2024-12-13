Время реакции. Врач Манина рассказала, почему аллергия бушует зимой

«Заболевание могут провоцировать вирусы и бактерии сами по себе. Происходит воспаление, в том числе и иммунное, развивается замкнутый круг. Инфекция провоцирует иммунное воспаление, которое поддерживает аллергический процесс. Причем сейчас доказано, что многие вирусы могут вырабатывать антитела к аллергенам. Поэтому в зимнее время, когда мы больше контактируем с вирусами и бактериями, особенно это касается детей, посещающих сады и школы, действительно увеличивается риск аллергических реакций», — пояснила Манина.