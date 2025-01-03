Время нервных. Сколько мы тратим на борьбу со стрессом и откуда он берется

За прошлый год россияне потратили более 3 трлн рублей на борьбу со стрессом, подсчитали эксперты. Неужели наши нервы обходятся нам настолько дорого?
Минус рабочий час
Если человек нервничает, его трудовая эффективность падает на 10−15%, подсчитал профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» Андрей Шапенко. То есть из обычного 8-часового рабочего дня выпадает час. Учитывая, что, согласно опросам, в состоянии стресса и тревоги относительно постоянно пребывает около 30% россиян, то в масштабах страны этот выпавший час труда приводит к огромным потерям. По разным оценкам, 2−3% ВВП. Если сократить эту убыль, можно получить очень приличный дополнительный рост.
«Это далеко не только российская проблема, есть международные исследования, которые показывают, что стресс и выгорание у сотрудников приводят к снижению производительности труда на 10−20%, увеличивают частоту оформления больничных и текучку кадров, — продолжает Шапенко. — Американские компании, например, из-за взвинченных нервов своих сотрудников теряют по 300 млрд долларов в год».
За океаном у людей жизнь, деньги и ценности свои, нам бы с нашими делами разобраться. А они только добавляют тревожности. Каждый год из-за того, что кто-то испытывает сильный стресс, в России теряется огромное число рабочих дней, утверждает экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Причём эти потери распределяются неравномерно среди всех работников, часто выпадают ключевые сотрудники, что приводит к ещё большей недостаче в деньгах и выпущенной продукции. Такое вот вычитание на трясущихся пальцах.
Плюсы тревоги
По оценкам психологов, в человеческой популяции примерно каждый третий склонен к повышенной тревожности, так что в этом плане у нас всё строго по норме. Это не хорошо и не плохо, это биологический факт. Вопрос только в том, как этим знанием распорядиться.
«Человек с тревожным типом психики обычно очень эффективный сотрудник, — отмечает вице-президент по стратегии и новому бизнесу коммуникационного агентства КРОС Ксения Касьянова. — Движимые тревожностью, они делают намного больше, чем от них ожидает начальник. Такие полезные для дела расстройства: перфекционизм, боязнь упустить что-то важное, синдром самозванца… Пока тревожность не перешла в депрессию, от неё делу только польза».
И тут возникает самый тонкий момент: насколько человек умеет балансировать на грани и не позволять себе переходить из тревожного состояния в депрессивное, добавляет руководитель исследовательского центра «Rugenerations — российская школа теории поколений» Евгения Шамис.
«Стремиться к жизни, в которой совсем нет стресса, — неправильно и не нужно, — объясняет она. — Без него нам будет очень плохо. Стресс ведь бывает и позитивный, и негативный. Именно он позволяет нам развиваться, добиваться целей, делать своё дело. Плох не сам стресс, а его скачки и постоянное воздействие негативного фона. Этот фактор особенно важен для поколения Z — тех, кто родился после 2003 года. Им необходимо научиться уметь управлять своим состоянием, восстанавливаться. То есть жить со стрессом, но стресса от этого не испытывать».
Шоколадкой и магией
Считается, что в 2024 году расходы россиян на борьбу со стрессом составили что-то около 3 трлн рублей. Сколько именно, не подсчитаешь — нет такого кода статистической отчётности. Да и методы для этого у людей самые разные.
«По опросам получается, что где-то половина россиян разгружают нервы во время прогулок, общения с друзьями, занятий спортом, — перечисляет руководитель оперативного штаба независимого профсоюза “Новый Труд” Алексей Неживой. — Кому-то помогают питомцы. На это всё тоже ведь нужны деньги. А есть ещё люди, которые принимают витамины, биологически активные добавки и успокоительные (таких, по данным разных исследований, от 6 до 23%) или пьют алкоголь (5−7%). До трети опрошенных склонны заедать свой стресс».
Сахар и этиловый спирт основную — тревожную — проблему не решают, а здоровье общества подрывают, объясняет Анисимова. Хотя при этом их производство и продажа — тоже часть экономики и вклад и в ВВП, и в бюджет от них вполне ощутимый.
К профессиональным психологам хотя бы раз в жизни обращалось только 15% респондентов. И есть еще значительная категория тех, кто идет за помощью к магам и экстрасенсам. Оборот оккультных дел мастеров в 20 раз превышает выручку дипломированных психологов, утверждает Анисимова.
Гадалки и сглаз яйцом выкатать могут, и человека приворожить, какая часть запросов связана именно со стрессом, понять трудно, но в целом на их услуги мы за год потратили 2,4 трлн рублей, полагает эксперт.
«Наиболее рентабельным вложением остаётся обращение к квалифицированным психологам, где на каждый вложенный рубль приходится больше долгосрочного “спокойствия” по сравнению с альтернативами, — считает Анисимова. — Маги и эзотерики предлагают кратковременное облегчение, работая больше с эмоциональным откликом, но не решают проблемы в корне. Психиатры и антидепрессанты оказываются наиболее полезными при биохимических нарушениях и серьёзных депрессивных состояниях, однако их применение требует строгого контроля. Действие алкоголя примерно такое же, как у магов: помогает быстро, но ненадолго. А потом накатывает ещё сильнее, и выпивка сама со временем становится причиной стресса».
ВОПРОС РЕБРОМ.
— Кто больше подвержен стрессу: начальник или рядовой сотрудник?
— Предприниматели и руководители обычно испытывают стресс из-за ответственности, необходимости платить коллективу и принимать стратегические решения в условиях неопределённости, различных рисков, — говорит Андрей Шапенко. — У наёмного работника свои сложности: он не может влиять на многие процессы, в которых принимает участие, зависим от руководства и не всегда способен изменить своё окружение. В результате у начальника получается более высокий уровень стресса, но больше возможностей для его контроля. А для работника стресс зачастую ощущается как нечто неподконтрольное, с которым ничего не сделаешь — остаётся только терпеть и выживать.