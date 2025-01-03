Время нервных. Сколько мы тратим на борьбу со стрессом и откуда он берется

«Стремиться к жизни, в которой совсем нет стресса, — неправильно и не нужно, — объясняет она. — Без него нам будет очень плохо. Стресс ведь бывает и позитивный, и негативный. Именно он позволяет нам развиваться, добиваться целей, делать своё дело. Плох не сам стресс, а его скачки и постоянное воздействие негативного фона. Этот фактор особенно важен для поколения Z — тех, кто родился после 2003 года. Им необходимо научиться уметь управлять своим состоянием, восстанавливаться. То есть жить со стрессом, но стресса от этого не испытывать».