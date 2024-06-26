Время — назад. Эксперт посоветовал, как уменьшить биологический возраст

Не секрет, что люди стареют по-разному. Одни до преклонных лет остаются моложавыми, другие уже в сорок выглядят как пенсионеры со стажем. У ученых есть специальный термин — биологический возраст. Как его измерить и какие методы позволяют если не перевести стрелки биологических часов назад, то хотя бы замедлить их ход? Об этом aif.ru рассказал заместитель директора Российского научного центра хирургии им. Петровского, кандидат медицинских наук Илья Еремин.