Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Время маслить весну: как на праздники организовать дом по фэншуй

24 февраля — день начала Масленой недели в 2025 году. Основной смысл праздника, который отмечается славянами еще со времен язычества, — проводы зимы и встреча весны. Основные традиции — печь солнечные блины и сжигать чучело холода.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Важный аспект праздника — обрядовыми действиями и играми проститься с невзгодами и впустить в семью счастье. Об обычаях Масленицы из года в год писалось не раз. А вот как вернее подготовить свои дома к торжеству — вряд ли.

Предлагаем усилить масленичный эффект прощания со злом и встречи с добром даосской практикой символического освоения пространства. Практикующий фэншуй-консультант с десятилетним стажем Нина Ельцова специально для ВФокусе Mail рассказала, как гармонично организовать жилье при смене зимней энергии на весеннюю — в Масленицу.

  1. Чтобы стать здоровее, расхламите пространство. Вещи, которые давно не используются, неподвижно лежат, занимая место в доме, создают преграды для циркулирования положительной энергии.
  2. По максимуму освободите от вещей восточный, юго-восточный и юго-западный сектора в жилье. Благоприятные в этом году стороны дома, будучи свободными, способны посодействовать появлению в жизни крупных проектов и популярности.
  3. Желаете обрести семейное счастье — обратите внимание на северо-западный сектор, который отвечает за мужскую энергию. Постарайтесь оставить место свободным, организуйте к нему беспрепятственный доступ.
  4. Помойте в доме полы и двери с водой, особенно в высвобожденных точках, со столовой ложкой соли и стольким же количеством масла полыни, которое продается в аптеке. Такие действия — отличный способ очистить дом не только от пыли, но и от негатива, который мог скопиться за зиму.
  5. Обратите внимание на расположение изголовья кровати. Главное, чтобы оно не было повернуто на негативный в этом году сектор дома — северо-восток. Так получится избежать неожиданных проблем со здоровьем.