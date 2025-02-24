Время маслить весну: как на праздники организовать дом по фэншуй

Важный аспект праздника — обрядовыми действиями и играми проститься с невзгодами и впустить в семью счастье. Об обычаях Масленицы из года в год писалось не раз. А вот как вернее подготовить свои дома к торжеству — вряд ли.
Предлагаем усилить масленичный эффект прощания со злом и встречи с добром даосской практикой символического освоения пространства. Практикующий фэншуй-консультант с десятилетним стажем Нина Ельцова специально для ВФокусе Mail рассказала, как гармонично организовать жилье при смене зимней энергии на весеннюю — в Масленицу.
- Чтобы стать здоровее, расхламите пространство. Вещи, которые давно не используются, неподвижно лежат, занимая место в доме, создают преграды для циркулирования положительной энергии.
- По максимуму освободите от вещей восточный, юго-восточный и юго-западный сектора в жилье. Благоприятные в этом году стороны дома, будучи свободными, способны посодействовать появлению в жизни крупных проектов и популярности.
- Желаете обрести семейное счастье — обратите внимание на северо-западный сектор, который отвечает за мужскую энергию. Постарайтесь оставить место свободным, организуйте к нему беспрепятственный доступ.
- Помойте в доме полы и двери с водой, особенно в высвобожденных точках, со столовой ложкой соли и стольким же количеством масла полыни, которое продается в аптеке. Такие действия — отличный способ очистить дом не только от пыли, но и от негатива, который мог скопиться за зиму.
- Обратите внимание на расположение изголовья кровати. Главное, чтобы оно не было повернуто на негативный в этом году сектор дома — северо-восток. Так получится избежать неожиданных проблем со здоровьем.