Время идет. Психолог раскрыла, почему в декабре грустно и как это изменить

Для многих из нас Новый год это не только гирлянды на окнах, подарки от близких и селедка под шубой, но и чувство тревоги, грусти или тоски по ушедшему времени. Откуда берутся такие переживания перед, казалось бы, самым весёлым и долгожданным праздником? Что с ними можно сделать? Об этом aif.ru рассказывает психолог Анна Матари.

Декабрь — самый суматошный месяц года, за который нужно успеть сдать все отчеты, закрыть все долги, купить близким подарки, а еще и продумать, что поставить на праздничный стол и во что одеться самой и как нарядить мужа и детей так, чтобы перед гостями было не стыдно. В итоге зачастую к самому празднику мы приходим в состоянии загнанной лошади. Какое уж тут веселье! Не заснуть бы до праздничной полуночи!

Поднимись над суетой

«Чтобы избежать усталости и апатии, стоит быть внимательней к себе и организму. Если чувствуете недомогание или хотите отдохнуть — не стоит это игнорировать, — говорит эксперт. — Да, хлопот Новый год приносит нам немало. Однако вместе с ними приходит и замечательная возможность открыть новую страницу. Подумайте, чем бы вы хотели заняться в следующем году? Что хотите запланировать? Обдумывание целей на будущий год поможет вам испытать приятное чувство предвкушения и настроиться на позитивный лад. Тут вам также может помочь майндпроцессинг: проработайте вопрос “как может быть еще лучше?” Помните, что не стоит строить сложные логические цепочки, чтобы найти ответа. Сосредоточьте свое внимание на собственном состоянии: прочувствуйте, погрузитесь в него, и вы узнаете, чего именно вам еще недостает для счастья».

Одна большая или пять маленьких?

Конец года — время подведения итогов. Бухгалтерия сводит годовой баланс, а мы размышляем, чего смогли добиться в уходящем году, а чего — нет, какие обещания, что давали себе, выполнили, а про какие забыли. И если нам кажется, что сделано не так много, как планировалось, то на душе появляется чувство разочарования в себе. Мы начинаем прокручивать в голове те моменты, в которые чего-то не сделали или выполнили, но не идеально, и расстраиваемся.

Подумайте, какие именно цели вы ставили. Быть может, они были слишком большие или даже вовсе нереалистичные?

«Если наша психика сталкивается с объемной, многоступенчатой задачей, то приступить к ее выполнению становится очень тяжело, — говорит Матари. — Согласитесь, за раз убраться в грязной квартире куда сложнее и менее эффективно, чем делать это поэтапно: сегодня аккуратно сложить одежду в шкафу, завтра — вымыть полы, а послезавтра — выкинуть хлам с балкона. Поэтому постарайтесь ставить перед собой не одну большую цель, а несколько маленьких. На лесенку из небольших ступенек взойти вам психологически будет куда проще, чем карабкаться по высокой отвесной стене».

Убить в себе критика

«А если что-то сделать не получается — не обесценивайте свои труды и старания. Обернитесь назад: быть может, вы и не прошли весь путь к мечте, но уже сделали необходимые шаги, научились чему-то. Обесценивание своих стараний съедает силы и ресурсы, так что уделяйте внимание тем достижениям, которые уже есть на вашем счету», — отмечает специалист.

Не стоит при этом требовать от себя героизма и подвигов, ведь так можно упустить поводы похвалить и поблагодарить себя. Для этого наш эксперт советует завести «дневник благодарности» и каждый день отмечать в нем свои достижения. Не стоит критиковать себя, требовать слишком многого. Это лишь отнимет силы и помешает сделать следующий важный шаг.

Лодка и батарея

Перед Новым годом на нас потоком льются посты в социальных сетях, в которых счастливые люди рассказывают про шикарные вечеринки, невероятные путешествия и подарки, хвастаются успехами — своими и детей. Фильмы тоже показывают нам идеализированные картинки праздника. И то, что кто-то отпразднует Новый год в Дубае, а вы опять поедете к бабушке, может расстраивать. От этого собственные успехи и достижения начинают казаться незначительными, праздничное настроение испаряется.

«Не стоит сравнивать себя с другими людьми — это как сравнивать лодку и батарею, — объясняет эксперт. — Одна не согреет, а на другой — не поплывешь, зато каждый предмет хорош в чем-то своем. Не бывает людей с одинаковыми стартовыми условиями, чертами характера, опытом, целями и потребностями. И вы вряд ли знаете теневую, не парадную сторону жизни тех, кем восхищаетесь и кому, возможно, немного завидуете. Если и сравнивать себя с кем-то, то разве что с собой из прошлого».

Всё только начинается!

С приближением Нового года мы все чаще задумываемся о том, что некоторые события и периоды в нашей жизни остались позади. И уже не повторятся. За спиной окажутся закончившиеся отношения, прошлая работа или старая квартира, детство наших детей. «Нашей психике от этого становится неприятно, поскольку эти перевернутые страницы напрямую связаны с предстоящим новым опытом, о котором мы пока еще ничего не знаем. А все новое и неизвестное нашим сознанием воспринимается, как нарушение безопасности. Поэтому психика переключается в режим тревоги, — говорит Матари. — Чтобы справиться с этой тревогой, можно воспользоваться техниками майндпроцессинга. Для начала остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза и представьте, как становитесь единым целым с окружающим миром, как соединяетесь со всем, что есть на нашей планете. Затем задайте вопрос “что на самом деле сейчас происходит”, потом представьте, что этот вопрос — воздушный шарик. Отпустите его. В этот момент прочувствуйте то новое состояние, которое вам открывается. Наблюдайте за тем, что чувствуете, за теми процессами, которые вас окружают. Не стоит ждать сиюминутного ответа, что вам надо делать, он придет к вам сам, причем возможно каким-то очень нестандартным образом».

«Будет апрель? Вы уверены?»

Не стоит упускать из виду и климатические условия, которые также могут нагонять тоску. Зимой световой день короткий, темнеет рано, так еще и холодно, деревья стоят голые, ветер, слякоть. Всё это может отрицательно влиять не только на физическое здоровье, но и на психологическое. Именно поэтому многие стараются перебраться зимой в более теплые края или как-то иначе сделать мир вокруг себя светлее. Если нет такой возможности, то, по совету нашего эксперта, попытайтесь проработать по технике из предыдущего пункта другой вопрос: «в чем я могу найти радость и веселье?» Используйте тот же алгоритм и наблюдайте, как изменяется ваше самоощущение и настроение. И, конечно, не забывайте находить время на то, что нравится именно вам: встретьтесь с друзьями, займитесь рукоделием, попробуйте новое блюдо, украсьте окна мишурой.

К сожалению, иногда перед Новым годом в жизнь вмешиваются обстоятельства, которые совершенно выбивают нас из колеи. Не стоит винить себя за отсутствие праздничного настроения, в таких ситуациях грусть или тревога совершенно нормальны. Помочь с этим справиться может личная терапия с психологом.

«Будьте счастливы, уверены и гармоничны в Новом году, — желает читателям aif.ru специалист. — Не забывайте, какой длинный и сложный путь вы уже преодолели и какой богатый у вас опыт впереди. И даже если в этом году у вас что-то не получилось, это не означает, что не выйдет в следующем».