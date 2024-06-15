Время для себя: как устроить лучший спа-день дома?

Спа-день дома — это не только расслабляющие ванны и ароматерапия, но и занятия любимыми делами, которые вы давно откладывали. Возможно, где-то на полке у вас пылится фантастический роман, о которым вы грезите по вечерам после работы, или на кухне давно лежит карточка с рецептом необычного блюда, на готовку которого постоянно не находилось времени. Займитесь тем, что принесет вам удовольствие, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивной энергией.