Время для себя: как устроить лучший спа-день дома?

Чтобы снять стресс и побыть в гармонии с собой, не выходя из квартиры, можно организовать спа-день или хотя бы спа-час. По мнению специалистов, такой способ релаксации может способствовать выработке дофамина — гормона «хорошего самочувствия», повышающего настроение и возобновляющего энергетический баланс. Подобную гипотезу подтверждают и актуальные исследования. Согласно опубликованным данным, уход за собой улучшает общее самочувствие человека и даже повышает иммунитет.
Кажется, настало время уделить время себе. Вот несколько способов организовать лучший спа-день дома.
Создайте благоприятную атмосферу
Для начала переведите телефон и другие устройства в режим «Не беспокоить», а также попросите родных оставить вас наедине хотя бы на час. После этого можно начать создавать уютную атмосферу: приглушите свет, включите тихую расслабляющую музыку и зажгите свечи. Если у вас есть благовония и эфирные масла, придайте комнате расслабляющий аромат, вызывающий у вас ощущение безмятежности и спокойствия.
Примите долгий душ или расслабляющую ванну
Погружение в теплую ванну может помочь снять стресс. Исследование показало, что погружение в теплую воду по шею помогает людям чувствовать себя отдохнувшими. Если ванны вам не по душе, примите продолжительный горячий душ, эффект будет аналогичным. Чтобы сделать процедуру более эффективной, используйте нежные скрабы для отшелушивания, маску для волос и ароматические гели для душа.
Позаботьтесь о коже лица
Использование маски для лица может улучшить кровообращение, повысить уровень увлажненности кожи и обеспечить мягкое отшелушивание. Также, благодаря тому, что кожа на лице насыщена нейрорецепторами, реагирующими на физическую стимуляцию, при уходе за лицом мозг пошлет расслабляющие сигналы всему телу. Однако не используйте маски с агрессивным составом, чтобы не вызвать ожоги на лице и сопутствующий стресс.
Практикуйте дыхание и медитацию
По мнению экспертов, практика дыхания и медитация могут помочь достигнуть «дзена» в ежедневном потоке дел и даже избавить от депрессии. В интернете есть множество видеороликов и приложений, которые помогут вам правильно расслабляться. Но у нас тоже есть парочка дыхательных упражнений в запасе:
- Дыхание по схеме «4−2−6»: делаем вдох на счет «четыре», задерживаем дыхание на счет «два» и выдыхаем на «шесть», поочередно повторяя упражнение.
- Техника квадратного дыхания: делаем глубокий вдох в течение четырех секунд, затем — задерживаем дыхание на четыре секунды, и после — выдыхаем также через четыре секунды. Повторяем упражнение, пока не почувствуем расслабление.
Попробуйте самомассаж
Легкий массаж рук, ног, головы и задней части шеи снимет напряжение и поможет расслабиться. Для усиления эффекта используйте массажный ролик или перкуссионный массажер.
Займитесь тем, что вам действительно нравится
Спа-день дома — это не только расслабляющие ванны и ароматерапия, но и занятия любимыми делами, которые вы давно откладывали. Возможно, где-то на полке у вас пылится фантастический роман, о которым вы грезите по вечерам после работы, или на кухне давно лежит карточка с рецептом необычного блюда, на готовку которого постоянно не находилось времени. Займитесь тем, что принесет вам удовольствие, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивной энергией.
Если решитесь устроить спа-день в бане, прочитайте прежде советы эксперта, чтобы не навредить здоровью.
Кристина Корчанова