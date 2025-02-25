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Временный отказ от смартфона омолодит мозг на 10 лет

Международная команда исследователей из США и Канады обнаружила, что сокращение времени, проведенного в интернете, способствует улучшению когнитивных функций и повышению уровня счастья.

Источник: Freepik

В эксперименте приняли участие 467 человек. На их устройствах было установлено специальное приложение, которое блокировало доступ в интернет на две недели. Испытание длилось один месяц.

Испытуемые были разделены на две группы. В первой группе интернет отключался в первые две недели, во второй — во вторые. В результате среднее время пребывания в цифровом пространстве сократилось с 314 до 161 минуты в день.

По завершении эксперимента участники отметили значительное улучшение психического здоровья и субъективного благополучия.

Ученые обнаружили, что показатели концентрации внимания добровольцев улучшились, что эквивалентно омоложению мозга на 10 лет.

Ученые указывают на несколько ключевых факторов, способствующих положительным изменениям:

  • увеличение времени, проведенного в реальном мире,
  • сокращение потребления медиа,
  • улучшение социальных связей,
  • повышение уровня самоконтроля и улучшение качества сна.