Временный отказ от смартфона омолодит мозг на 10 лет

В эксперименте приняли участие 467 человек. На их устройствах было установлено специальное приложение, которое блокировало доступ в интернет на две недели. Испытание длилось один месяц.
Испытуемые были разделены на две группы. В первой группе интернет отключался в первые две недели, во второй — во вторые. В результате среднее время пребывания в цифровом пространстве сократилось с 314 до 161 минуты в день.
По завершении эксперимента участники отметили значительное улучшение психического здоровья и субъективного благополучия.
Ученые обнаружили, что показатели концентрации внимания добровольцев улучшились, что эквивалентно омоложению мозга на 10 лет.
Ученые указывают на несколько ключевых факторов, способствующих положительным изменениям:
- увеличение времени, проведенного в реальном мире,
- сокращение потребления медиа,
- улучшение социальных связей,
- повышение уровня самоконтроля и улучшение качества сна.