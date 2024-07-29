Временное вегетарианство замедляет старение

Впрочем, говорят ученые, преимущества от веганской диеты пока рассматриваются лишь в теории и напрямую не ведут к долголетию, а различия, полученные в эксперименте, по мнению эксперта, можно свести к тому, что веганы просто ели больше растительной пищи.