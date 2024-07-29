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Временное вегетарианство замедляет старение

Растительная диета влияет на долголетие.

Источник: Freepik

Ученые из США изучили эпигенетические свойства растительной диеты и выяснили, что она сокращает количество биомаркеров воспалений в крови, улучшает работу сердца и эндокринной системы. Исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Для эксперимента ученые собрали 22 пары здоровых однояйцевых близнецов старше 18 лет. Их разделили на две группы: первая придерживалась веганской диеты, а вторая была всеядная.

Первые четыре недели исследования добровольцам давали готовое меню, а вторые четыре недели они питались сами, согласно рекомендациям. Диету ученые контролировали путем анкетирования в специальном приложении. В начале, середине и конце эксперимента у добровольцев взяли анализ крови.

Ученые заметили явные различия в реакции организма на веганскую и всеядную диеты. Причем у группы, участники которой придерживались растительному рациону питания, заметно замедлилось эпигенетическое старение, что показали разные эпигенетические часы (совокупность меток ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или органа).

В крови участников, на время ставших веганами, снизилось количество биомаркеров воспаления, признаков заболеваний сердца, печени, метаболической и эндокринной систем. Также добровольцы из первой группы потеряли в среднем на два килограмма веса больше, чем из второй.

В работе показан положительный эффект веганской диеты. Однако профессор из Королевского колледжа (Лондон) Том Сандерс, который не участвовал в исследовании, сказал, что вред от дефицита питательных веществ проявляется спустя годы. Например, если не восполнять нехватку витамина В12, то это приведет к нарушению нервной системы.

Также в результате длительных наблюдений за веганами выяснилось, что у них снижается плотность костей, а мышечная масса теряется с возрастом сильнее.

Впрочем, говорят ученые, преимущества от веганской диеты пока рассматриваются лишь в теории и напрямую не ведут к долголетию, а различия, полученные в эксперименте, по мнению эксперта, можно свести к тому, что веганы просто ели больше растительной пищи.

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Анна Морозова