Времена года Василия Поленова. Выставка «потаённого пейзажа» в Третьяковке

В самом деле — если посмотреть на творческий путь живописца, то выйдет, что всё-таки именно пейзаж составил его силу и славу. И одновременно принёс много неприятностей. Это уже в XX столетии художник и критик Александр Бенуа напишет: «Его кремлевские этюды, его милые, полные истинной поэзии картины “Московский дворик”, “Бабушкин сад” были столь же значительны для своего времени, как “Грачи прилетели” Саврасова». А что творилось, когда Поленов был в расцвете сил, лучше расскажет тот же Константин Коровин: «К Поленову проявлялась враждебность… Чудесные картины Поленова — “Московский дворик”, “Бабушкин сад”, “Старая мельница”, “Зима” — обходили молчанием на передвижных выставках».