Вредные финансовые советы. Как стать мастером денежного фиаско

«Не нужно откладывать, инвестировать в проверенные компании, сдерживать себя в покупках и не брать кредиты — это все скучно и вряд ли позволит достичь финансового успеха, — шутит эксперт. — Обязательно придерживайтесь этих финансовых советов, чтобы стать богатым! Ведь именно так люди и восходят на высшие строчки рейтингов миллионеров».
1. Покупайте доллары
Доллары — это всегда хорошо! Неважно, что у них тоже есть инфляция и они «сгорают». Храните их как можно дольше, лишь бы они у вас были, так спокойнее. И помните, главное в деньгах — это внешний вид! К тому же потрогать хрустящие иностранные купюры всегда приятно, это огромное удовольствие.
2. Перекрывайте кредит другим кредитом
Есть классная схема. В магазинах появился новенький телефон, который стоит всего-то 100 тысяч рублей. Но за эти деньги ты получаешь камеру на три пикселя больше, чем у тебя уже есть, память на один терабайт, где будешь хранить все свои фоточки и, конечно, стильный дизайн, чтобы показать всем, какой ты крутой. А если денег сразу купить смартфон нет, его можно взять в кредит — уже через год станешь счастливым обладателем этого чуда инженерной мысли. И не бойся уронить телефон на асфальт — это все глупости. Если же не хватает заплатить проценты, тоже ничего страшного, возьми еще кредит и плати по своим процентам за предыдущий.
Конечно, пока ты платишь, может выйти и новая модель телефона, еще более крутая. Так почему бы не взять кредит побольше, чтобы купить новый телефон и заодно погасить проценты по старым? Не думай о переплате в сотни тысяч рублей, которые уже отдал банку. Деньги приходят и уходят, а новым телефоном надо успеть попользоваться.
3. Кредитки всегда вручают
Подорожало масло и любимые булочки? Не беда, зачем себе в чем-то отказывать, можно же взять кредитную карту у банка, а лучше сразу штук 5−10. И тратить деньги банка. К тому же мы можем не платить проценты! Только надо пользоваться беспроцентным периодом и перекидывать деньги между кредитками, чтобы гасить задолженность у каждого банка. Вполне рабочая схема.
4. Иди за покупками в день зарплаты
Выходишь с работы с круглой суммой на карте и чувствуешь себя богаче Илона Маска! Хранить эти деньги не нужно, ведь ты давно мечтал о новых покупках, ты их заслужил. И чем ты хуже Маска? Тем более что сейчас ты можешь себе это позволить. Не сдерживай себя, трать! Надо жить здесь и сейчас, а не заниматься тем, чтобы копить на будущее, даже ближайшее. Не хватает денег? Не забывай про прошлые советы, ведь ты всегда можешь пойти и взять кредит.
5. Не пиши список покупок, когда идешь в магазин
Зря, что ли, маркетологи работают и получают деньги? Ведь они именно для тебя расставляют красиво товары на полках в магазине, чтобы ты совершил импульсивную покупку. Бери все, что видишь.
6. Ни за что не записывай свои расходы
Это полная глупость — тратить свое драгоценное время, что-то контролировать, записывать, запоминать. Прикидывай примерно все в голове — это не самая важная информация, а память ведь тоже надо тренировать.
7. Храни деньги под подушкой
Мало ли что может произойти, вдруг начнется гиперинфляция, а у тебя как раз будут драгоценные деньги, которые ты достанешь. Это очень надежно и правильно. И ни в коем случае не надо их ни во что вкладывать.
8. Бери, когда дают
Пришла СМС, что ты выиграл миллион рублей? Не жди — скорее перезванивай и узнавай условия. Не забудь сообщить данные своей карты и пин-код, чтобы тебе смогли зачислить этот миллион. Используй эту возможность, ведь только тебе выпал шанс на удачу, не упускай его.
9. Инвестируй во все
Если же все-таки хочется вложить деньги, то инвестируй во все сомнительные проекты, в стартапы и финансовые пирамиды. После чего просто жди, когда озолотишься, это ведь быстро. Не забывай про диверсификацию, вложись еще в гречку и туалетную бумагу. Когда они кончатся у всех в стране, ты станешь самым богатым.