Вредные финансовые советы. Как стать мастером денежного фиаско

Есть классная схема. В магазинах появился новенький телефон, который стоит всего-то 100 тысяч рублей. Но за эти деньги ты получаешь камеру на три пикселя больше, чем у тебя уже есть, память на один терабайт, где будешь хранить все свои фоточки и, конечно, стильный дизайн, чтобы показать всем, какой ты крутой. А если денег сразу купить смартфон нет, его можно взять в кредит — уже через год станешь счастливым обладателем этого чуда инженерной мысли. И не бойся уронить телефон на асфальт — это все глупости. Если же не хватает заплатить проценты, тоже ничего страшного, возьми еще кредит и плати по своим процентам за предыдущий.