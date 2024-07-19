Вредны ли для человека устройства борьбы с комарами

Основные методы борьбы с комарами — это фумигаторы, репелленты, ультразвуковые устройства и ловушки для насекомых. Насколько они безопасны для человека?
Фумигаторы
Фумигаторы, использующие химические вещества, например, пиретроиды, могут быть эффективными. Но, как предупреждает эксперт, их использование в замкнутых пространствах может привести к негативным последствиям для здоровья, особенно у детей, беременных женщин и людей с аллергиями.
При правильном использовании и вентиляции помещения риск для здоровья минимален, однако стоит соблюдать инструкцию по применению и использовать их с осторожностью.
Репелленты
Репелленты на основе диэтилтолуамида (ДЭТА), икаридина и других активных веществ достаточно эффективны и при правильном использовании безопасны.
Следует только избегать попадания репеллентов на слизистые оболочки, поврежденную кожу и тщательно мыть руки после их применения. И лучше не использовать их в течение длительного времени, особенно это касается детей.
Ультразвуковые устройства
Исследования показывают, что большинство ультразвуковыех устройств для отпугивания комаров не имеют доказанной эффективности и не рекомендованы в качестве основного метода борьбы с комарами.
Ловушки для насекомых
Ловушки, использующие углекислый газ, свет и тепло для привлечения и уничтожения комаров, могут быть эффективными
Ранее Роскачество исследовало средства от комаров, которые наносятся на кожу или одежду. Большинство из них безопасны при условии соблюдения инструкции по применению.
Если указано, что средство надо использовать только на одежде, не допускайте попадания на кожу. Для нанесения такого средства на лицо лучше сначала побрызгать на руки и только потом аккуратно нанести его на лоб, щеки и уши, чтобы избежать попадания в глаза и на слизистые.
В рамках исследования проверялось, безопасны ли средства от комаров при вдыхании. «Исследование на лабораторных животных не привело к их гибели или клиническим симптомам интоксикации. Индекс токсичности также был в пределах допустимого диапазона, соответственно средства нетоксичны», — заверила эксперт.
Необходимо помнить, что опаснее всего, если такое средство попадет в глаза. У большинства средств раздражающее действие на слизистые высокое — более 3 баллов.