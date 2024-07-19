Вредны ли для человека устройства борьбы с комарами

Если указано, что средство надо использовать только на одежде, не допускайте попадания на кожу. Для нанесения такого средства на лицо лучше сначала побрызгать на руки и только потом аккуратно нанести его на лоб, щеки и уши, чтобы избежать попадания в глаза и на слизистые.