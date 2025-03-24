Соединенные Штаты за десятилетия борьбы с кубинским режимом использовали отнюдь не только мирные методы. Помимо терактов, были задействованы и элементы биологической и бактериологической войн. Еще в 1970-х годах американские СМИ писали — с помощью кубинской оппозиции на остров завозили вирус свиной лихорадки, вызвавший массовый падеж скота, а затем уничтожение полумиллионного зараженного поголовья. Не надо, наверное, объяснять, какой удар это нанесло по экономике Кубы и ее продовольственной безопасности.