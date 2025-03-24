Вредители на службе ЦРУ. Ради победы в «холодной войне» США травили сахар

Рассекречивание архивов по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди дает весьма неожиданные результаты. В документах обнаруживаются упоминаниях о других операциях ЦРУ, относящихся к странам социалистического блока.
Отравленные поставки в Советский Союз
Покойный лидер Кубы Фидель Кастро считается мировым лидером по числу попыток покушений на него — устранить лидера революции пытались 638 раз. Львиная доля этих усилий принадлежала Центральному разведывательному управлению США, опиравшемуся на антикастровских кубинских эмигрантов и криминал.
То, что в рассекреченных сейчас документах упоминается о еще нескольких попытках, о которых не писали раньше, ничего сенсационного нет.
Но вот американский журналист Бен Нортон, изучающий расскреченный массив данных объемом в 80 000 страниц, пишет о другой стороне подрывной деятельности: «В документах по делу Кеннеди говорится, что ЦРУ “ввело отравляющие вещества в кубинский сахар, отправлявшийся в СССР”.
Тут нужно уточнить — использовались средства, портившие качество продукта. Иными словами, задача заключалась в том, чтобы поставки кубинского сахара в Советский Союз были скомпрометированы. А учитывая то, что экспорт такой продукции был крайне важен для кубинской экономики, срыв поставок мог нанести серьезный финансовый ущерб Кубе.
Без «красных линий»
Соединенные Штаты за десятилетия борьбы с кубинским режимом использовали отнюдь не только мирные методы. Помимо терактов, были задействованы и элементы биологической и бактериологической войн. Еще в 1970-х годах американские СМИ писали — с помощью кубинской оппозиции на остров завозили вирус свиной лихорадки, вызвавший массовый падеж скота, а затем уничтожение полумиллионного зараженного поголовья. Не надо, наверное, объяснять, какой удар это нанесло по экономике Кубы и ее продовольственной безопасности.
Еще более интересный момент касается деятельности ЦРУ в Восточной Европе, а именно в отношении ГДР.
Коровий мор в ГДР руками бывших нацистов
Власти Восточной Германии утверждали, что фактически с момента образования ГДР и вплоть до начала 1960-х годов он сталкивались «с широкомасштабной вредительской деятельностью как в промышленности, так и в сельском хозяйстве».
Разумеется, начиная с 1980-х годов было принято считать, что все это больные фантазии просоветского режима ГДР.
Однако в рассекреченных по распоряжению Дональда Трампа документах ЦРУ подтверждается, что сообщения спецслужб ГДР базировались на реальных фактах.
В частности, американские спецслужбы на территории ГДР занимались формированием ячеек из бывших нацистов, которые осуществляли массовую травлю коров в Восточной Германии. Также в сухое молоко, предназначенное для питания школьников, подбрасывали мыло. Данные операции не только наносили ущерб ГДР, но и должны были вызывать пропагандистский эффект, демонстрируя преимущества капиталистической Западной Германии на фоне «ужасов социализма».
Незаконные репрессии отдельно, «враги народа» отдельно?
Из контекста документов становится ясно, что в ЦРУ не придавали особого значения происходящему — это была всего лишь часть рутинной подрывной работы США времен «Холодной войны».
По сути дела, данная практика описывается емким словом «вредительство». Которое в нашей стране со времен перестройки считается символом политического террора и сфабрикованных дел.
Но в случае послевоенным периодом, как видим, не придуманное, а самое настоящее вредительство действительно было практикой западных спецслужб в условиях борьбы с СССР и его союзниками.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов Советский Союз оказался перед необходимостью преодолеть отставание от ведущих держав мира в кратчайшие сроки.
В 1931 году Иосиф Сталин сформулировал задачу так: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Вопрос: те, кто хотел смять большевистскую страну, спокойно наблюдали за происходящим, или прилагали усилия для провала данного «забега»? Ответ, в общем-то, на поверхности.
Это вовсе не означает, что политические репрессии носили справедливый характер. Просто написать картину в черно-белых тонах не получится никак.
А еще надо понимать то, что западные подрывные практики никуда не исчезли. Зачем отказываться от того, что работает?
Андрей Сидорчик