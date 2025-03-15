Вред сумасшедшего: можно ли заразиться психическим расстройством

Неэстетичные проявления различных заболеваний, например высыпания на коже, заставляют задуматься о риске возможного заражения. Но не все страшные на вид диагнозы перекидываются на других людей. Опасен ли для окружающих рак, можно ли целоваться, если у партнера псориаз, и как в родительских чатах передается бред сумасшедшего — в материале «Известий».
Индуцированный бред
Известное выражение «с ума сходят поодиночке» можно поставить под сомнение. Врач-психиатр, психотерапевт Клиники доктора Исаева Дарья Королёва рекомендует обратить внимание на такое явление, как бред.
В отличие от заблуждений здоровых людей, бред не получится опровергнуть с помощью фактов и объективных аргументов, предостерегает эксперт. При этом явлении нарушается мышление: его ход и форма суждений, логичность, последовательность, критичность. Больного нельзя переубедить. К тому же бред бывает весьма «заразным».
— Иногда здоровые люди, которые живут или работают с таким человеком, перенимают идеи больного, даже не подозревая о его недуге. Они, находясь под влиянием его бредовых представлений и аргументов, начинают их ретранслировать, — предостерегает Дарья Королёва.
В качестве примера психиатр приводит такой случай: молодая женщина была уверена, что за ней следит коллега. Убеждение строилось на простых совпадениях — мужчина часто оказывался в тех местах, где бывала она: в столовой, в коридоре, а уходил с работы примерно в то же время. Женщина воспринимала эти случайности как доказательство слежки, хотя объяснение было куда проще — у коллег сослуживцев схожий график, а рабочие пространства ограничены.
— Через некоторое время сотрудница, с которой женщина делилась подозрениями, тоже начала замечать «преследование». Всё продолжалось до тех пор, пока подруг не разъединили. Потом вторая сотрудница осознала, что никакой слежки нет. А ее приятельница уже находилась в таком тяжелом состоянии, что ей потребовалась госпитализация в медицинский центр неврозов, — рассказывает психотерапевт.
По словам психотерапевта, индуцированный бред проявляется и в замкнутых группах, например в родительском чате.
— Как-то родители воспитанников детсада обсуждали случай заболевания ветрянкой. Один из участников чата начал нагнетать ситуацию, заявляя, что это не просто ветрянка, а некий новый, более опасный вирус. Другие родители тоже запаниковали. Они начали искать у детей несуществующие симптомы, водили их по врачам, делали ненужные анализы, подозревая редкие заболевания, о которых даже речи быть не могло, — рассказывает Королёва.
В таких случаях психиатр советует сохранять критическое мышление, проверять информацию, обращаться к специалистам, а не поддаваться эмоциям окружающих.
Бред, появляющийся у индуцированного («зараженного») человека, полностью соответствует бредовым идеям индуктора, подчеркивает эксперт. Например, можно подхватить даже мании величия и преследования, ревность и ипохондрию.
— Если исключить воздействие индуктора, то индуцируемый в большинстве случаев самостоятельно избавляется от заблуждений, так как поддается разубеждению. А сам индуктор нуждается в медикаментозном лечении, психотерапия в данном случае противопоказана, — предостерегает собеседница «Известий».
Таким образом, временно заразиться психическим расстройством при наличии предрасполагающих факторов и личностных особенностей вполне возможно. Однако такое навязанное состояние обратимо, если его вовремя диагностировать, считает эксперт.
Заразен ли рак
Дарья Королёва также вспоминает о пациенте, который был убежден в наличии у себя онкологического заболевания.
— Мужчина сдавал анализы, проходил обследования, но все медицинские показатели были в норме. Тем не менее его невозможно было переубедить. Спустя некоторое время его родственники, находясь под постоянным влиянием тревожных разговоров, начали искать у себя те же симптомы. Они начали верить, что рак передался им, хотя это невозможно, — рассказывает психотерапевт.
Хирург, онколог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Руслан Агеев подчеркивает, что онкологией нельзя заразиться как гриппом или туберкулезом. Рак — это не инфекционное заболевание, вызванное вирусами или бактериями, которые передаются от человека к человеку. Он возникает в результате сложного взаимодействия генетических факторов, образа жизни и воздействия окружающей среды.
— Некоторые вирусы, такие как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барра (EBV) или вирус гепатита B и C, могут повышать риск развития определенных видов рака, но сами по себе не являются причиной онкологического заболевания. Вирусы лишь создают благоприятные условия для развития опухоли, изменяя клеточную ДНК, — комментирует Руслан Агеев.
По словам врача, заражение этими вирусами возможно через различные пути передачи (половой контакт, контакт с кровью, воздушно-капельный), но профилактика помогает снизить риск развития связанных с ними онкологических заболеваний.
Заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» Александр Михайлов дополняет, что рак не распространяется через поцелуи и интимную близость, но при таком взаимодействии партнеру можно передать бактерию Helicobacter pylori — одну из основных причин развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот микроорганизм относят к инфекционным агентам, которые считаются предраковыми. А вирус папилломы человека, передающийся половым путем, пророй становится причиной рака шейки матки.
Подобные факторы риска надо учитывать и предпринимать шаги по их минимизации. Рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры, соблюдать личную гигиену, укреплять иммунитет, вовремя лечить болезни желудочно-кишечного тракта и делать прививки от ВПЧ. Это важно, как и другие меры предосторожности, помогающие избежать развития онкологических заболеваний, среди них — отказ от курения, защита от ультрафиолетового излучения, здоровое питание и другое.
Руслан Агеев подчеркивает, что развитие рака — это многоступенчатый процесс, в котором ключевую роль играет накопление мутаций в ДНК клеток. Изменения могут быть обусловлены как генетической предрасположенностью (наследственные факторы), так и воздействием внешних канцерогенов (табачный дым, ультрафиолетовое излучение, химические вещества). А вот бояться непосредственного общения с онкобольными не надо — сам рак не заразен.
— Есть исследования, которые доказывают, что даже через гемотрансфузии рак не передается. В мире существуют единичные случаи заболевания раком после имплантации донорского органа. Онкобольного нельзя изолировать от окружающих, наоборот, ему нужна поддержка близких, чтобы легче психологически переносить все этапы лечения, — дополняет Александр Михайлов.
Можно ли подхватить диабет
Диабет также не является инфекционным заболеванием, поэтому им нельзя заразиться, успокаивают врачи. Эндокринолог НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Анастасия Артемьева напоминает, что существует несколько видов этого нарушения, и каждый из них имеет свои причины. Так, сахарный диабет 1 типа возникает из-за аутоиммунной реакции, когда иммунная система организма ошибочно атакует клетки поджелудочной железы.
Врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Анна Абраменкова, поясняет, что в таком случае поражению подвержены бета-клетки пищеварительной системы, которые вырабатывают гормон инсулин.
— При снижении их количества инсулина перестает хватать для нормального усвоения глюкозы. Бета-клетки могут гибнуть при воспалении поджелудочной железы (панкреатите) на фоне тяжелой острой вирусной инфекции, при наличии опухоли поджелудочной железы, при нарушении питания поджелудочной железы из-за атеросклероза, — перечислила эксперт.
Также к развитию 1 типа диабета приводит наследственная предрасположенность.
По словам Анастасии Артемьевой, сахарный диабет 2 типа связан с инсулинорезистентностью, когда клетки организма перестают адекватно реагировать на инсулин.
— Диабет 2 типа развивается, когда инсулина вырабатывается достаточно, но клетки нашего тела его не видят. Хотя существуют и варианты, когда инсулин вырабатывается, но его количества не хватает для нормальной переработки глюкозы, — комментирует Анна Абраменкова.
Терапевт подчеркивает, что причиной этого заболевания является комбинация определенных генов. Но у их носителей оно может и не развиться, если отсутствуют провоцирующие факторы — ожирение, неправильное питание, низкий уровень физической активности.
— В обоих случаях состояния не заразны. Наследственность и образ жизни играют значительную роль в развитии диабета, но сам по себе он не передается через контакт с больным человеком, — комментирует эндокринолог Анастасия Артемьева.
Можно ли целоваться, если у партнера псориаз
Красные сухие бляшки, покрытые мелкими чешуйками, — так непривлекательно выглядит псориаз. Но врачи успокаивают мнительных людей: этим хроническим аутоиммунным заболеванием нельзя заразиться.
— Псориаз возникает из-за сбоя в иммунной системе, которая ошибочно атакует здоровые клетки кожи, вызывая их ускоренный рост и, как следствие, характерные бляшки. Внешний вид псориатических высыпаний может быть действительно пугающим для непосвященных, но это не является признаком заразности, — говорит врач первой категории, дерматовенеролог НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Анжелика Блинкова.
Дерматовенеролог также подчеркивает, что проблема не передается через прикосновение, поцелуи или совместное использование бытовых предметов.
— Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание кожи. Как указано в российских клинических рекомендациях, в развитии псориаза значение имеют наследственная предрасположенность, нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем, неблагоприятное воздействие факторов внешней среды. Описан ряд генов (PSORS), наличие которых предрасполагает к развитию заболевания. Никаких указаний на вирусы, бактерии, грибы или простейшие. Следовательно, заразиться нельзя, — успокаивает терапевт Анна Абраменкова.
Как предохраняться при атопическом дерматите
Атопический дерматит также не является заразным заболеванием, подчеркивает Анжелика Блинкова. Несмотря на устрашающий вид, это хроническое воспаление кожи связано с генетической предрасположенностью и нарушениями иммунной системы.
— Внешние проявления атопического дерматита могут быть схожими с некоторыми инфекционными заболеваниями, но он не передается от человека к человеку. Зуд и воспаление, которые испытывают пациенты, вызваны патологической реакцией организма, а не внешними возбудителями, — поясняет дерматовенеролог.
Терапевт Анна Абраменкова отмечает, что атопический дерматит — это заболевание, развитие которого обусловлено несколькими факторами, такими как мутации некоторых генов, дефекты работы иммунной системы и аллергические реакции. То есть болезнь также не имеет инфекционных причин и не может передаваться от одного человека к другому.
Важно знать: и псориаз, и атопический дерматит требуют профессионального лечения. При появлении любых подозрительных изменений на коже врачи рекомендуют обращаться к дерматологу. Современная медицина предлагает эффективные методы терапии, позволяющие контролировать симптомы и улучшить качество жизни пациентов.