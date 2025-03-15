Вред сумасшедшего: можно ли заразиться психическим расстройством

В качестве примера психиатр приводит такой случай: молодая женщина была уверена, что за ней следит коллега. Убеждение строилось на простых совпадениях — мужчина часто оказывался в тех местах, где бывала она: в столовой, в коридоре, а уходил с работы примерно в то же время. Женщина воспринимала эти случайности как доказательство слежки, хотя объяснение было куда проще — у коллег сослуживцев схожий график, а рабочие пространства ограничены.