Вред от пользы. Эксперт объяснила, почему от красного вина болит голова

Ни белое вино, ни даже более крепкие напитки так быстро головную боль не вызывают. А вот красное подкачало. Что же в нём такое есть, от чего у многих начинает отваливаться «шарабан»?
Теорий много — толку мало
На этот счет существует несколько теорий. Есть популярно мнение, что в этом виноваты сульфиты — консерванты, добавляемые к вину. Некоторые их не переносят, они вызывают у них псевдоаллергию. В таких случаях головная боль возможна. Но вот непонятно, почему такие люди запросто и без неё пьют белые вина, в которых такие сульфиты тоже есть.
Другая версия связана с гистамином и другими биологическими аминами. В вине они образуются при брожении, а у человека — при аллергии. Именно они вызывают зуд, но и головная боль с ними может быть связана. Эта гипотеза тоже не очень удачна, так как этих аминов много в любых продуктах брожения и ферментации — от квашений-мочений до кисломолочки и сыров. И они никаких болей в голове не вызывают.
Новая гипотеза лучше старых
"Недавно в этом вопросе решили разобраться ученые из Калифорнии, — говорит aif.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и известный медицинский блогер Анча Баранова. — У них там много виноградников, и даже есть Институт энологии, по изучению вина. В нем эти ученые и работают.
Так вот, они обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. В красном вине этих веществ очень много. Сам кверцетин весьма полезен, особенно он необходим после ковида. Но большая проблема возникает из-за его сочетания с алкоголем. Дело в том, что кверицитин напрямую ингибирует (тормозит — прим. aif.ru) ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головные боли у восприимчивых субъектов.
Авторы исследования подчеркивают, что для проверки этой гипотезы необходимо провести тестирование на людях. Испытуемым будут наливать красное вино со строго отмеренными количествами кверцитина, а в контрольных группах будут использоваться другие напитки".
К счастью, есть и другие источники кверцетина, которые не подозревают в способности вызывать головную боль. Прежде всего это так популярный у нас чай. Другой обыденный продукт, богатый этим веществом — репчатый лук.
Есть еще один способ, позволяющий избежать головных болей и выпить красного вина. Напиток должен быть безалкогольным. При удалении из него этилового спирта кверцетин остается.