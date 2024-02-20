Вред от пользы. Эксперт объяснила, почему от красного вина болит голова

Другая версия связана с гистамином и другими биологическими аминами. В вине они образуются при брожении, а у человека — при аллергии. Именно они вызывают зуд, но и головная боль с ними может быть связана. Эта гипотеза тоже не очень удачна, так как этих аминов много в любых продуктах брожения и ферментации — от квашений-мочений до кисломолочки и сыров. И они никаких болей в голове не вызывают.