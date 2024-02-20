Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вред от пользы. Эксперт объяснила, почему от красного вина болит голова

Красное сухое вино считается одним из самых полезных среди алкогольных напитков. Но есть люди, которые его пить не могут. Из-за головной боли. Она быстро возникает у них даже после умеренных доз — многим достаточно одного бокала. Как это объяснить?
Источник: Kym Ellis/CC0

Ни белое вино, ни даже более крепкие напитки так быстро головную боль не вызывают. А вот красное подкачало. Что же в нём такое есть, от чего у многих начинает отваливаться «шарабан»?

Теорий много — толку мало

На этот счет существует несколько теорий. Есть популярно мнение, что в этом виноваты сульфиты — консерванты, добавляемые к вину. Некоторые их не переносят, они вызывают у них псевдоаллергию. В таких случаях головная боль возможна. Но вот непонятно, почему такие люди запросто и без неё пьют белые вина, в которых такие сульфиты тоже есть.

Другая версия связана с гистамином и другими биологическими аминами. В вине они образуются при брожении, а у человека — при аллергии. Именно они вызывают зуд, но и головная боль с ними может быть связана. Эта гипотеза тоже не очень удачна, так как этих аминов много в любых продуктах брожения и ферментации — от квашений-мочений до кисломолочки и сыров. И они никаких болей в голове не вызывают.

Новая гипотеза лучше старых

"Недавно в этом вопросе решили разобраться ученые из Калифорнии, — говорит aif.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и известный медицинский блогер Анча Баранова. — У них там много виноградников, и даже есть Институт энологии, по изучению вина. В нем эти ученые и работают.

Так вот, они обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. В красном вине этих веществ очень много. Сам кверцетин весьма полезен, особенно он необходим после ковида. Но большая проблема возникает из-за его сочетания с алкоголем. Дело в том, что кверицитин напрямую ингибирует (тормозит — прим. aif.ru) ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головные боли у восприимчивых субъектов.

Авторы исследования подчеркивают, что для проверки этой гипотезы необходимо провести тестирование на людях. Испытуемым будут наливать красное вино со строго отмеренными количествами кверцитина, а в контрольных группах будут использоваться другие напитки".

К счастью, есть и другие источники кверцетина, которые не подозревают в способности вызывать головную боль. Прежде всего это так популярный у нас чай. Другой обыденный продукт, богатый этим веществом — репчатый лук.

Есть еще один способ, позволяющий избежать головных болей и выпить красного вина. Напиток должен быть безалкогольным. При удалении из него этилового спирта кверцетин остается.