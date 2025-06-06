«Врата ада» в Туркменистане стали гореть в 3 раза менее эффектно

По сравнению с августом 2023 года, интенсивность неорганизованного горения газового кратера Дарваза («Врата ада») в пустыне Каракумы снизилась более чем втрое. Об этом заявила завлабораторией НИИ природного газа концерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева, передает turkmenportal.com. Также об этом сообщает РБК.
По словам Лурьевой, такого эффекта удалось добиться благодаря интенсификации добычи газа. У специалистов получилось взять под контроль управление потоком вырывающегося из-под земли газа, и теперь подпитка горящего кратера постепенно снижается, рассказала Лурьева.
Зачем хотят потушить кратер «Врата Ада»
Пятнадцать лет назад президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился погасить кратер, чтобы его горение не мешало развитию соседних газовых месторождений. В 2022 году Бердымухамедов повторил свое требование. Тогда политик заявлял, что выходящий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и ухудшает экологическую обстановку. Кроме того, там расходуется природный газ, один из ресурсов Туркменистана.
Что такое «Врата Ада» в Туркменистане
«Врата Ада» — это кратер с непрерывно горящим природным газом — находится в Каракумах, неподалеку от деревни Дарваза, расположенной в 260 километрах к северу от Ашхабада. Кратер появился еще в 1971 году, когда геологи, в процессе разведки газового месторождения, пробурили в этом месте скважину и наткнулись на подземную полость. В образовавшуюся дыру, через которую начал выходить газ, обвалились верхние слои грунта, буровая вышка, оборудование и транспорт.
Чтобы не допустить отравления местного населения и животных, поднимающийся из провала газ решили поджечь. Геологи рассчитывали, что газ выгорит за несколько дней и пожар потухнет сам собой, но ошиблись — кратер продолжает гореть вот уже более полувека. Ширина кратера, который за эти годы стал местной достопримечательностью и туристическим аттракционом, составляет около 60 метров, а глубина — примерно 20 метров.