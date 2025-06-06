«Врата ада» в Туркменистане стали гореть в 3 раза менее эффектно

Чтобы не допустить отравления местного населения и животных, поднимающийся из провала газ решили поджечь. Геологи рассчитывали, что газ выгорит за несколько дней и пожар потухнет сам собой, но ошиблись — кратер продолжает гореть вот уже более полувека. Ширина кратера, который за эти годы стал местной достопримечательностью и туристическим аттракционом, составляет около 60 метров, а глубина — примерно 20 метров.