Враги сна. Эксперты назвали 3 страшные последствия недосыпа

Если на Западе граждане спят в среднем по 7,4 часов в сутки, то на Востоке в сладкой дреме люди проводят все меньше времени. Так, средний россиянин тратит на сон 6,8 часов в сутки, а японец — 5,9. И каждый второй россиянин жалуется на недосып. Но хуже то, что спать перестают не только взрослые, но и дети. Статистика утверждает, что более 95% из них используют мобильные устройства ночью (чаще всего, в промежутке между 23:00 и 5:00 утра). В частности, дети используют гаджеты для борьбы с бессонницей и другими расстройствами сна, которых из года в год становится всё больше. Кстати, сегодня их официально выделяется 57 видов.