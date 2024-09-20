Врага знать в лицо. Иммунолог назвала первые признаки разных патологий

В сезон простуд и различных заболеваний особое внимание вызывают признаки разных патологий. Ведь от правильного диагноза напрямую зависит качество и результат лечения. Естественно, точный диагноз ставит только врач, самодиагностика недопустима, так как ведет к самолечению и затягиванию времени.
Но все же стоит знать первые признаки тех или иных заболеваний, чтобы не недооценивать свое состояние и не пытаться перенести его «на ногах». О том, чем отличаются те или иные инфекции, aif.ru рассказала врач-иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Грипп
Одна из самых распространенных инфекций зимой. Чтобы предупредить ее эпидемические вспышки, заранее начинают вакцинацию.
Грипп представляет собой острое респираторное заболевание, вызывающееся вирусами. Чаще всего в роли возбудителей выступают вирусы типа А и В. Сезонность преимущественно осенне-зимняя. Что касается возраста — поражает всех людей без исключения, особо опасен для пожилых, маленьких детей и людей со слабым иммунитетом.
Передается грипп воздушно-капельным путем. Проявить себя после инфицирования может быстро — буквально через несколько часов, но может быть и спустя 3 дня.
Отличается острым началом, когда человеку еще 5 минут назад было хорошо, и вдруг резко его состояние ухудшилось. Также отмечается быстрое нарастание интоксикации.
Время появления симптомов — 1−4-й день после заражения. Человек может почувствовать лихорадочное состояние, у него развивается кашель, начинает болеть голова, также характерна боль в мышцах и суставах. Кроме того, в списке симптомов боль в горле, может быть насморк.
Парагрипп
Еще одна распространенная инфекция зимой. Представляет собой острую антропонозную респираторную инфекцию. Вызывается типами одноименного вируса — всего их 4.
Сезонность патологии — осень и зима. Могут инфицироваться люди любого возраста, но больше страдают от инфекции дети в возрасте до 5 лет. Передается патоген воздушно-капельным путем. Для проявления инфекции требуется 1−6 дней. Начинается с постепенного нарастания симптомов.
Распознать можно по таким признакам, как поражение гортани (это происходит в первую очередь), когда начинается ларингит или ларинготрахеит. После патологический процесс переходит на бронхи с развитием бронхита или бронхиолита, реже можно столкнуться с поражением носа, когда у человека развивается ринит. У детей частым проявлением парагриппа становится круп. В этом случае начинаются проблемы с дыханием, они развиваются на фоне сужения просвета гортани, когда она воспаляется. Такое же состояние может начинаться из-за воспаления в других отделах дыхательных путей.
Ротавирус
Инфекция круглогодичная, так что считать, что она характерна только для лета, — ошибка, зимой с ней тоже можно столкнуться. Вызывается патогеном из рода вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов, наиболее часто встречаемый вид — ротавирус A (до 90% случаев).
Пострадать от ротавируса могут все люди, но наиболее опасен он для детей первого года жизни и людей с иммунодефицитом.
Передается фекально-оральным путем. Для этого требуется контакт с грязными руками, кроме того, вирус может быть на загрязненных поверхностях. Также может передаваться и при помощи дыхания — зараженный человек выделяет примерно 10 триллионов вирусов в 1 грамме. Стоит понимать, что вирус очень устойчив во внешней среде, поэтому надо уделить особое внимание профилактике. Инкубационный период быстрый — от пары часов до 2 дней. Развивается патология остро.
Для ротавируса характерны разные симптомы (могут быть как легкими, так и тяжелыми). Это тошнота, рвота, водянистая диарея, субфебрильная температура и интоксикация при средней и тяжелой тяжести заболевания.
Менингит
Это воспалительный процесс в мягкой мозговой оболочке. Может быть как самостоятельной патологией, так и осложнением других инфекционных процессов. Выделяют серозный и гнойный менингиты. В качестве возбудителя могут быть гемофильная палочка, стафилококки, а также стрептококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиеллы.
Сезонность, как правило, — осень и зима. Пострадать могут люди любого возраста, включая новорожденных малышей. Передается воздушно-капельным путем, отличается инкубационным периодом в 2−10 дней.
Начинается внезапно, обычно первый признак — резкое повышение температуры тела, многократная рвота, после которой не наступает облегчение, боль в голове на фоне повышения внутричерепного давления.
В числе признаков называют головную боль, также начинаются проблемы с работой мышц затылка, когда они как бы каменеют. Параллельно с этим идет лихорадка, может изменяться сознание, и появляется фотофобия или чувствительность к свету. Аналогичная реакция развивается и в отношении разных звуков. Еще один признак — сыпь по телу.
Также могут отмечаться бессознательное состояние или затемнение сознания, появление бреда, судороги.
Если течение болезни неблагоприятное, то после первой недели может наступить коматозное состояние. Также могут проявляться параличи глазных мышц, лицевого нерва, моно- или гемиплегии; приступы судорог учащаются, и во время одного из них может наступить смерть.
Пневмония
Одно из опасных заболеваний — также может быть самостоятельным или осложнением уже текущих инфекционных процессов. Представляет собой воспаление легочной ткани с поражением альвеол. В роли возбудителя могут выступать бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Что касается сезонности, больше характерна для зимне-весеннего периода. Опасна для людей всех возрастов и полов. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от 5 дней до 3 недель, все зависит от возбудителя.
Начинается нередко с резкого повышения температуры, кашля, сопровождающегося обильным выделением гнойной мокроты, развитием боли в плевральной области.
В числе симптомов выделяют температуру 39−40 С, кашель и выделение мокроты. При крупозной пневмонии такие симптомы могут продержаться более 10 дней. На фоне крупозной пневмонии может развиться абсцесс лёгкого, сердечно-лёгочная недостаточность.
Коронавирус
Инфекция из числа острых респираторных. Вызывается разными штаммами коронавируса. Сезонность, как правило, зимне-весенняя. От нее страдают люди любого возраста.
Передается воздушно-капельным путем, при этом вирус способен достаточно долго сохраняться на поверхностях. Инкубационный период — 2−14 дней. Начало постепенное с дальнейшим нарастанием симптомов.
Протекать может как легко, так и тяжело. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. Осложнениями становятся полиорганная недостаточность, септический шок и венозная тромбоэмболия.