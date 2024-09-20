Врага знать в лицо. Иммунолог назвала первые признаки разных патологий

Распознать можно по таким признакам, как поражение гортани (это происходит в первую очередь), когда начинается ларингит или ларинготрахеит. После патологический процесс переходит на бронхи с развитием бронхита или бронхиолита, реже можно столкнуться с поражением носа, когда у человека развивается ринит. У детей частым проявлением парагриппа становится круп. В этом случае начинаются проблемы с дыханием, они развиваются на фоне сужения просвета гортани, когда она воспаляется. Такое же состояние может начинаться из-за воспаления в других отделах дыхательных путей.