Врачу грозит суд из-за того, что он сделал кошке томографию в больнице

Итальянский врач попал под следствие после того, как в больнице в Аосте (Валле-д’Аоста, Италия) сделал своей кошке компьютерную томографию и провел операцию по спасению жизни, — пишет The Guardian.
Сообщается, что доктор Джанлука Фанелли отвез кошку по кличке Афина в больницу Умберто Парини, где он работает заведующим радиологическим отделением, после того, как она упала с крыши.
Она была на грани жизни и смерти. Я знал, что спасти ее можно только быстрым вмешательством.
Известно, что Афина прошла короткую компьютерную томографию, прежде чем Фанелли провел ей пневмоторакальную операцию. Благодаря срочному вмешательству кошка выжила, однако местное управление здравоохранения провело внутреннее расследование инцидента и передало дело прокурорам в Аосте (Валле-д’Аоста, Италия). Предполагается, что Фанелли могут предъявить обвинения, по меньшей мере, в растрате государственных средств.
В свое оправдание Фанелли сказал, что воспользовался больничным оборудованием в нерабочее время, когда все запланированные на день приемы были проведены, а текущих записей не было. Мужчина также добавил, что готов возместить ущерб больнице, если его действия окажутся дорогостоящими.
Быть врачом — значит выполнять миссию. Движущей силой является именно та жизнь, которая течет в глазах тех, кто вверяет себя вашей заботе. И эта жизнь течет в каждом живом существе. Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе этого простить.
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