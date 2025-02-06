Врачу грозит суд из-за того, что он сделал кошке томографию в больнице

Быть врачом — значит выполнять миссию. Движущей силой является именно та жизнь, которая течет в глазах тех, кто вверяет себя вашей заботе. И эта жизнь течет в каждом живом существе. Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе этого простить.