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Врачу грозит суд из-за того, что он сделал кошке томографию в больнице

Итальянский врач-радиолог уверяет, что животное находилось «на грани жизни и смерти» после падения с крыши, поэтому он не видел другого выхода.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Итальянский врач попал под следствие после того, как в больнице в Аосте (Валле-д’Аоста, Италия) сделал своей кошке компьютерную томографию и провел операцию по спасению жизни, — пишет The Guardian.

Сообщается, что доктор Джанлука Фанелли отвез кошку по кличке Афина в больницу Умберто Парини, где он работает заведующим радиологическим отделением, после того, как она упала с крыши.

Она была на грани жизни и смерти. Я знал, что спасти ее можно только быстрым вмешательством.

Доктор Джанлука Фанелли
заведующий радиологическим отделением в больнице Умберто Парини

Известно, что Афина прошла короткую компьютерную томографию, прежде чем Фанелли провел ей пневмоторакальную операцию. Благодаря срочному вмешательству кошка выжила, однако местное управление здравоохранения провело внутреннее расследование инцидента и передало дело прокурорам в Аосте (Валле-д’Аоста, Италия). Предполагается, что Фанелли могут предъявить обвинения, по меньшей мере, в растрате государственных средств.

В свое оправдание Фанелли сказал, что воспользовался больничным оборудованием в нерабочее время, когда все запланированные на день приемы были проведены, а текущих записей не было. Мужчина также добавил, что готов возместить ущерб больнице, если его действия окажутся дорогостоящими.

Быть врачом — значит выполнять миссию. Движущей силой является именно та жизнь, которая течет в глазах тех, кто вверяет себя вашей заботе. И эта жизнь течет в каждом живом существе. Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе этого простить.

Доктор Джанлука Фанелли
заведующий радиологическим отделением в больнице Умберто Парини

Ранее рассказывали, что в Шотландии запретили запрещать кошек.