Врачи заявили о возвращении страшной «викторианской» болезни

Врачи заявили о растущем количестве заболеваний цингой из-за несбалансированного рациона. Эксперты связывают возвращение «болезни моряков» с постоянным ростом стоимости жизни. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в BMJ Case Reports.
Цинга — это заболевание, вызванное дефицитом витамина C, необходимого для здоровья кожи, сосудов, связок и поддержания крепкого иммунитета. Исторически эта болезнь была распространена среди моряков, которые месяцами не могли есть свежие фрукты и овощи. Однако современными факторами риска являются не только неправильное питание, но и курение и диабет первого типа.
Медики описали случай 50-летнего австралийца, который был госпитализирован с необъяснимой сыпью и синяками на ногах. Анализы показали низкий уровень лейкоцитов, но причина заболевания была в другом. Оказалось, что из-за финансовых трудностей он питался преимущественно обработанными продуктами и почти не ел свежие овощи и фрукты. В результате дефицита витамина C ему поставили диагноз «цинга». Ему назначили прием 1000 мг витамина C в день, и болезнь отступила.
Врачи связывают возвращение «викторианских» болезней, таких как цинга и рахит (последствия дефицита витамина D), с ростом стоимости жизни. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупредила, что недоедание является распространенной проблемой, от которой страдают миллионы людей, причем в группе риска находятся дети младше пяти лет и люди старше 65 лет. В 2022 году только в Англии и Уэльсе было зафиксировано более 800 тыс. случаев заболевания, связанных с недоеданием, включая цингу и рахит.
Цинга проявляется сильной слабостью, сильными болями в суставах или ногах, опухшими, кровоточащими деснами (иногда могут выпасть зубы). На голенях появляются красные или синие пятна, кожа легко покрывается синяками. Чтобы заработать цингу, нужно месяцами вообще не есть овощи и фрукты.
Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с РБК Life обратил внимание, что о низком уровне витамина C в организме могут говорить продолжительное ослабленное состояние и непрекращающиеся простудные заболевания.
В свою очередь, терапевт, кардиолог, начальник медицинской службы «Лахта клиники» Амина Платунова напомнила, что дефицит витамина С имеет довольно серьезные клинические симптомы, вплоть до потери зубов. При этом в случае недомогания не стоит бежать сдавать анализы и покупать витамины, лучше потратить эти деньги на сезонные фрукты и овощи.