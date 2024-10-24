Врачи заявили о возвращении страшной «викторианской» болезни

Медики описали случай 50-летнего австралийца, который был госпитализирован с необъяснимой сыпью и синяками на ногах. Анализы показали низкий уровень лейкоцитов, но причина заболевания была в другом. Оказалось, что из-за финансовых трудностей он питался преимущественно обработанными продуктами и почти не ел свежие овощи и фрукты. В результате дефицита витамина C ему поставили диагноз «цинга». Ему назначили прием 1000 мг витамина C в день, и болезнь отступила.