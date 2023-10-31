Врачи заявили о влиянии стресса на развитие сахарного диабета

Так, больше половины детей с диабетом первого типа выросли в семье, где родители развелись, рассказал в понедельник, 30 октября, врач-психиатр Дмитрий Попов. По мнению специалиста, в основе инсулиновой недостаточности у такого ребенка лежит состояние страха и отвращения, а также сопротивление ситуации.

«Это мощные предпосылки для того, чтобы отреагировала поджелудочная железа. На сопротивление и борьбу нужно много энергии, то есть сахара. Чтобы его уровень в организме был высоким, ему необходимо понизить инсулин в крови», — рассказал психиатр в беседе с «Абзацем».

По словам Попова, причины сахарного диабета второго типа, который возникает уже во взрослом возрасте, тоже могут быть психосоматическими и копиться годами. А затем в какой-то провоцирующей ситуации организм срывается в компенсацию.

В свою очередь гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова согласилась с тем, что стресс в том числе может приводить к развитию сахарного диабета. Она пояснила, что с возрастом происходит истощение функций поджелудочной железы, и стрессовое событие действительно может стать спусковым крючком. В основном этому подвержены люди после 40 лет.

Ранее в этот день преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Уманов предупредил о высоком содержании сахара в тыквенном латте, печеных яблоках и безалкогольном глинтвейне и о том, какое влияние эти продукты оказывают на пищеварение, пишет Pravda.Ru.