Врачи заявили о трех жирных продуктах, которыми нельзя пренебрегать весной

Весна является периодом гиповитаминоза, поэтому в это время года особенно важно употреблять продукты, богатые жирами. О трех продуктах, которыми нельзя пренебрегать в это время года, рассказали врачи на портале «Здоровое-питание.рф».
В первую очередь речь идет о мясе животного происхождения. Его нужно употреблять не менее трех-четырех раз в неделю. Такие продукты дадут жиры, белки и экстрактивные вещества.
Важнейшим элементом, который содержит мясо, является цинк. Его содержание в организме может принести пользу сосудам. Микроэлемент как раз можно получить из говядины и свинины.
Вторым важным продуктом являются масла, особенно льняное, конопляное и оливковое. Многие любители скинуть лишние килограммы к лету ограничивают себя в употреблении этих продуктов. Однако это решение является опрометчивым — масла содержат большое число полезных жиров.
Аналогичными свойствами обладают яйца. Их обязательно стоит включать в свой рацион и употреблять не менее двух в день.
Ранее врачи развеяли миф об эффективности витаминов в таблетках. Они не смогут восполнить дефицит полезных элементов в организме человека.