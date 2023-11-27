Врачи восстановили 73-летнему мужчине челюсть из малоберцовой кости

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена (филиал НМИЦ радиологии Минздрава России) 73-летнему мужчине восстановили нижнюю челюсть. Они использовали его малоберцовую кость, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

«Ранее пациенту уже удаляли кисту в области нижней челюсти и часть передних нижних зубов. Спустя несколько лет образовался новый очаг, опухоль начала расти», — объяснили в публикации.

Перед хирургическим вмешательством провели компьютерное моделирование. При этом медики выполнили сразу две операции. Первая бригада хирургов удалила опухоль и подготовила место для трансплантата.

За это время вторая бригада выделила фрагмент малоберцовой кости, доработала ее по заранее заготовленному шаблону.

Хирурги восстановили кровоснабжение и подвижность нижней челюсти. Операция прошла успешно, в конце месяца пациенту уже снимут швы.

«Еще десять лет назад многие больные с опухолями гортани, языка, челюстей отказывались от операций. Они не хотели быть инвалидами и обузой себе и другим. С появлением новых реконструктивно-пластических технологий нам удается полностью социализировать таких пациентов», — сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.

Ранее сообщалось о спасении 53-летнего мужчины от разрыва аорты. В Сергиево-Посадскую больницу пациента доставили на скорой из поликлиники после УЗИ. Выяснилось, что у него патологическое расширение аорты. Диаметр сосуда в норме — 2−2,5 см, у пациента были другие показатели — 6,5 см. Протяженность расширения составила 10 см.