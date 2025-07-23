Врачи в РФ смогут применять клинические рекомендации в индивидуальных случаях

Нововведения внесли и в закон «О биологической безопасности в РФ». Теперь создан один общий реестр товаров, которые необходимы для биологической безопасности россиян и предприятий, которые могут создавать такие товары. Ранее функционировало два реестра — товары и предприятия были отделены друг от друга, однако правительство России сочло такую практику нецелесообразной.