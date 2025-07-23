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Врачи в РФ смогут применять клинические рекомендации в индивидуальных случаях

Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Источник: Freepik

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Врачи теперь имеют право применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Согласно новым правилам, такие рекомендации будут применять при необходимости — ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента.

Нововведения внесли и в закон «О биологической безопасности в РФ». Теперь создан один общий реестр товаров, которые необходимы для биологической безопасности россиян и предприятий, которые могут создавать такие товары. Ранее функционировало два реестра — товары и предприятия были отделены друг от друга, однако правительство России сочло такую практику нецелесообразной.