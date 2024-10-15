Врачи узнали, полезны ли «продукты для здорового питания»

Ученые из Токийского университета (Япония) выяснили, уменьшают ли ли дефицит питательных веществ продукты с повышенным содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Также ученые сравнили эффект «пищи для здоровья» и ее сочетание с БАДами. Исследование опубликовано в журнале BMC Nutrition.
В научной работе приняли участие 392 человека в возрасте от 20 до 69 лет. Из них 122 человека употребляли пищевые добавки и/или продукты, обогащенные питательными веществами, 41 респондент ел только «здоровую пищу», а еще 94 использовали БАДы. Все испытуемые вели дневник питания в течение четырех дней.
Результаты исследования показали, что уровень питательных веществ в организме людей, которые употребляли продукты «для здорового питания», был ближе к норме, чем у тех, у кого в рационе была обычная пища и не было БАДов.
Специалисты отметили, что не стоит злоупотреблять продуктами с высоким содержанием питательных веществ, так как можно превысить допустимую суточную дозу какого-либо микроэлемента. Также многие пищевые добавки могут быть опасны, если принимать их без назначения врача.
Ранее специалист рассказала, на самом ли деле полезны БАДы.