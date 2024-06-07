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Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Психиатры рассказали, какие признаки могут указывать на синдром Туретта и когда родителям следует обращаться к врачу.

Источник: Freepik

«Если у ребенка появились частые стереотипные движения, которые используются в жизни и повторяются много раз за день, а также появились различные звуки в виде кашля, шмыганья, посвистывания, не связанные с самочувствием ребенка, — это повод записаться к неврологу» — говорит врач-невролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алиса Гильвег.

В свою очередь психиатр Илья Зайцев отмечает, что выявить синдром Туретта непросто: его нередко сопровождают другие заболевания. Кроме того, далеко не все медики, поясняет Зайцев, обладают нужной квалификацией. Из-за этого трудно подсчитать точное число страдающих от синдрома.

Заболевание считается неизлечимым. При этом его можно контролировать медикаментозно. В противном случае, указывает Зайцев, это чревато последствиями для здоровья.

«Во взрослом возрасте такие люди становятся избыточно подвижными, активно жестикулирующими, у них особенно богатая мимика. У 80% тики переходит в другое психическое заболевания, если ими не заниматься на ранних стадиях. Чаще всего в биполярное аффективное расстройство». , — отметил Зайцев.

Ежегодно седьмого июня отмечается день осведомленности о синдроме Туретта. По данным Американской ассоциации Туретта, заболеванием страдает 1% детей в мире. Синдром чаще всего передается от отцов на генетическом уровне, и у мальчиков выявляется в четыре раза чаще, чем у девочек.