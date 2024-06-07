Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей

«Если у ребенка появились частые стереотипные движения, которые используются в жизни и повторяются много раз за день, а также появились различные звуки в виде кашля, шмыганья, посвистывания, не связанные с самочувствием ребенка, — это повод записаться к неврологу» — говорит врач-невролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алиса Гильвег.