Врачи указали на неожиданный симптом начинающегося слабоумия

Бок посоветовала людям всегда обращать внимание на то, чувствуют ли они запах шампуня или мыла, когда они принимают душ. По ее словам, беспричинная потеря обоняния, особенно в возрасте после 40 лет, повышает риск снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера. «Процесс нейродегенерации, вызванный слабоумием, может влиять на восприятие и сенсорную обработку запахов, затрудняя распознавание знакомых ароматов, таких как их любимый шампунь или средство для мытья тела», — объяснила она.