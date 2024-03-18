Врачи рассказали, в какое время лучше принимать душ

Однако душ вечером может быть лучшим вариантом для людей с кожными заболеваниями или аллергией, поскольку он поможет смыть с себя пыльцу. Также мытье вечером предпочтительно для тех, кто живет с людьми, чей иммунитет ослаблен: он смоет любые микробы, которые можно подхватить на улице. Кроме того, кожные заболевания, например, экзему могут усугубить загрязнители окружающей среды, и здесь снова поможет вечерний душ. Это также позволит избежать долгого впитывания увлажняющих средств, необходимых при кожных заболеваниях.