Врачи рассказали об особенностях весенней аллергии в 2024 году

Сезон аллергий, вызванных цветением растений, уже начинается в Центральной России, отметили в сервисе «Пыльца Club». Пик обострений там прогнозируют в апреле-мае. При отсутствии противопоказаний пациентам назначается, как правило, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
«Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей», — сказала врач.
Ежегодные подозрения на ОРЗ весной при отсутствии температуры — повод заподозрить у себя аллергию и обратиться к специалисту, заявила главный врач ФГБУ «ГНЦ “Институт иммунологии” ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина в пресс-центре “Известий”.
«Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с ее помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек», — заверила эксперт.
Возможно также симптоматическое лечение антигистаминными препаратами, добавила Екатерина Серебренникова.