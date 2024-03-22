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Врачи рассказали об особенностях весенней аллергии в 2024 году

По сравнению с прошлым годом, в 2024-м сезон аллергий начинается позже, сказал «Известиям» эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский. Профилактику аллергии необходимо начинать еще до периода цветения, посоветовали опрошенные «Известиями» врачи.

Источник: Freepik

Сезон аллергий, вызванных цветением растений, уже начинается в Центральной России, отметили в сервисе «Пыльца Club». Пик обострений там прогнозируют в апреле-мае. При отсутствии противопоказаний пациентам назначается, как правило, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

«Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей», — сказала врач.

Ежегодные подозрения на ОРЗ весной при отсутствии температуры — повод заподозрить у себя аллергию и обратиться к специалисту, заявила главный врач ФГБУ «ГНЦ “Институт иммунологии” ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина в пресс-центре “Известий”.

«Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с ее помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек», — заверила эксперт.

Возможно также симптоматическое лечение антигистаминными препаратами, добавила Екатерина Серебренникова.