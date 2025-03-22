Врачи рассказали о причинах весенней хандры и борьбе с нею

Гуров отметил, что также в весенний период важно не допускать дефицитов важных для организма веществ. Так, витамин D влияет на выработку серотонина и других нейромедиаторов, влияющих на настроение, энергию и мотивацию. Его недостаток может стать причиной хронической усталости и нарушений сна. Витамины группы B, в свою очередь, играют ключевую роль в метаболизме, выработке энергии и функционировании нервной системы, их дефицит может также вызывать усталость и слабость, раздражительность и перепады настроения.