Врачи рассказали, чем опасен сон с мокрыми волосами

По словам Ноэль Шербер, влажные волосы, соприкасающиеся с подушкой, представляют собой идеальную среду для размножения патогенных бактерий и дрожжевых грибков. Некоторые из них, в частности разновидность под названием Malassezia, могут стать причиной зуда и шелушения кожи и головы. Также грибки Malassezia могут вызвать появление в волосистой части кожи болезненных воспалений. Такая инфекция называется бактериальным или грибковым фолликулитом.