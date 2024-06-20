Врачи раскрыли неожиданное полезное свойство напитка из кофе

Медики рассказали, что кофе горячего приготовления содержит вещества, которые незначительно повышают холестерин. «Когда мы настаиваем кофе при низкой температуре, его там фактически нет. Холестерин снижается резко», — отметил Гандельман. Малышева, в свою очередь, назвала кофе полезным напитком. «Он продлевает жизнь. Про него только хорошее сегодня известно», — пояснила она.