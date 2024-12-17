Врачи проверили эффект алкогольного и безалкогольного глинтвейна

Результаты, опубликованные в журнале Ugeskrift for Læger, показали, что температура лиц участников, пивших алкогольный глинтвейн, повышалась в среднем до 33,6°С, в то время как при употреблении безалкогольного напитка показатель вырос всего до 32,9°С. Различий в субъективных ощущениях прилива тепла в теле после выпивания двух вариантов продукции замечено не было.