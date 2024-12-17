Врачи проверили эффект алкогольного и безалкогольного глинтвейна

Глинтвейн считается традиционным зимним и новогодним напитком. Обычно его готовят из красного вина, корицы, сахара или меда, апельсина, лимона, бадьяна и гвоздики. Есть также безалкогольный вариант, в котором вино заменяют виноградным соком.
Принято считать, что именно алкогольный глинтвейн лучше согревает и дарит праздничное настроение. Правда ли это на самом деле, решили проверить ученые из Дании.
Специалисты провели эксперимент, в котором 15 человек в два разных дня пили глинтвейн с добавлением рома крепостью 39 градусов и безалкогольную версию напитка. Во время эксперимента добровольцы надели колпаки Санта Клауса и слушали рождественские песни.
Перед началом исследования специалисты измерили у добровольцев температуру тела, а после употребления напитка замеры производили каждые десять минут в течение часа. Также у испытуемых оценивали уровень алкоголя в крови.
Результаты, опубликованные в журнале Ugeskrift for Læger, показали, что температура лиц участников, пивших алкогольный глинтвейн, повышалась в среднем до 33,6°С, в то время как при употреблении безалкогольного напитка показатель вырос всего до 32,9°С. Различий в субъективных ощущениях прилива тепла в теле после выпивания двух вариантов продукции замечено не было.
Что касается рождественского настроения, участники отметили, что оно было вне зависимости от того, пили они алкогольный глинтвейн или безалкогольный.
Ученые рассказали, что результаты их работы согласуются с выводами предыдущих исследований о том, что психологические факторы играют в создании праздничной атмосферы большую роль, чем алкоголь.
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