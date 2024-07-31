Врачи предупредили об опасности летнего педикюра

Врачи предупредили об опасных последствиях летнего педикюра. Дело в том, что в ходе процедуры мастера обычно обрезают или отодвигают кутикулу, которая служит барьером от инфекций, бактерий и грибков. Из-за этого летом, когда люди обычно носят открытую обувь или ходят босиком по пляжу, мелкие частицы песка и грязи могут попасть внутрь, вызывая раздражение и воспаление.
По мнению экспертов, из-за этого также может возникнуть инфекция, известная как паронихия. Заболевание вызывает покраснение, припухлость и боль вокруг кожной складки ногтя, иногда наблюдается нагноение и отхождение ногтя. Без должного медикаментозного лечения можно потерять кутикулу и заработать необратимые повреждения ногтя, вроде изменения цвета и приподнимания ногтевой пластины.
Чтобы избежать негативных последствий, после педикюра эксперты рекомендует наносить в течение нескольких дней заживляющую мазь на область у основания ногтя, а также избегать контакт с потенциальными воспалителями.
Если в салоне красоты, по мере оказания услуги, был нанесен вред здоровью, можно вернуть деньги. О том, как это сделать, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова