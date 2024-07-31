Врачи предупредили об опасности летнего педикюра

Врачи предупредили об опасных последствиях летнего педикюра. Дело в том, что в ходе процедуры мастера обычно обрезают или отодвигают кутикулу, которая служит барьером от инфекций, бактерий и грибков. Из-за этого летом, когда люди обычно носят открытую обувь или ходят босиком по пляжу, мелкие частицы песка и грязи могут попасть внутрь, вызывая раздражение и воспаление.