Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей

Блины — достаточно калорийная пища, но это — не повод полностью отказаться от традиционного блюда. Главное — грамотно встроить их в рацион и учитывать особенности организма.
«Блины сочетают в себе большое количество жиров и углеводов, такой “дуэт” приносит особое удовольствие вкусовым рецепторам, в итоге избежать переедания очень сложно. Поэтому блины лучше употреблять в небольшом количестве — лучше не больше 4−5 штук в день, желательно в качестве десерта. Также важно позаботиться о здоровом рационе в течение дня. Он должен включать в себя мясо, рыбу, молочные продукты, а также крупы, овощи и фрукты», — отметила эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Калорийность одного среднего блина без начинки составляет около 125 ккал. Начинки и топинги (сметана, варенье, сгущенка) дополнительно повышают энергетическую ценность.
«С особенной осторожностью нужно включать блины в свой рацион людям с сахарным диабетом и лишним весом. Кроме того, они могут представлять опасность для тех, у кого есть панкреатит, холецистит, цирроз печени», — объяснила Кашух.
Эксперт добавила, что также стоит помнить, что некоторые компоненты блинов и начинок для них вызывают аллергию. Если взрослые люди хорошо знают об особенностях своего организма и избегают аллергенов, то ребенок запросто может съесть то, что ему противопоказано.
«Сам по себе блин состоит из трех компонентов, которые входят в топ пищевых аллергенов — молоко, яйцо, пшеница. Кроме того, достаточно часто встречается аллергия на топинги к блинам — рыбу, красную икру, орехи, мед. Они могут вызвать аллергию разной степени тяжести — от зуда в полости рта и покраснения кожи вокруг губ до отека губ, лица, век, выраженной крапивницы по всему телу», — уточнила кандидат медицинских наук, аллерголог Евгения Жукалина.
По ее словам, самое тяжелое проявление пищевой аллергии — анафилактический шок. У человека после контакта с аллергеном буквально за несколько минут развивается сильный отек полости рта и гортани, возникает зуд, резко падает артериальное давление. Без немедленной врачебной помощи человек может умереть.
Чтобы предотвратить такую трагедию, рекомендуется своевременно обратиться к врачу, чтобы диагностировать аллергию, разобраться, какие именно продукты ее вызывают, и выработать тактику лечения. Опасные аллергены ни в коем случае нельзя ставить на общий стол, где до них может добраться ребенок.
«Представьте себе: ребенок пяти лет с сильнейшей аллергией на молоко. На его тарелке безмолочный блинчик. А на тарелке брата — обычный. Визуально они никак не отличаются друг от друга. В момент игры наш малыш берет блинчик с тарелки брата и отправляет в рот. Через несколько минут губы начинают опухать, появляется сыпь, а дыхание становится затрудненным, развивается угрожающая жизни анафилаксия», — привела пример Жукалина.
Она подчеркнула, что, если за столом будет сидеть аллергик, опасные для него продукты необходимо исключить из всех блюд. Также важно учить детей не делиться друг с другом едой из своих тарелок и информировать хозяев об аллергии, если праздник проходит в гостях.
29 января врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.