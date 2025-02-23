Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей

«Блины сочетают в себе большое количество жиров и углеводов, такой “дуэт” приносит особое удовольствие вкусовым рецепторам, в итоге избежать переедания очень сложно. Поэтому блины лучше употреблять в небольшом количестве — лучше не больше 4−5 штук в день, желательно в качестве десерта. Также важно позаботиться о здоровом рационе в течение дня. Он должен включать в себя мясо, рыбу, молочные продукты, а также крупы, овощи и фрукты», — отметила эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.