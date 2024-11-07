Врачи предупредили о рисках из-за «белой массы» в домашних тапочках

Один из самых действенных способов снизить риски — носить носки, считают они.
Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова рассказала РБК, что люди обычно не чистят домашние тапочки, а пот из сальных желез на ногах остается внутри тапок, служит кормовой базой для колоний бактерий и превращается в «белую массу». Тапочки при этом держат внутри себя тепло и влагу. Бактерии могут заразить кожу через микроповреждения на стопе.
«Поэтому тапочки нужно менять по мере загрязнения регулярно или хотя бы обрабатывать их изнутри. Поэтому самые, наверное, опасные тапочки — это меховые, которые недешевые, как правило. Люди их не могут постирать, не могут изнутри обработать, а выкинуть их жалко, поменять», — отметила врач.
Галлямова уточнила, что не предлагает ходить дома босиком: тапочки нужны, чтобы не пачкать и не повреждать ступни. Но они должны быть чистыми и свежими.
Идеальным же вариантом врач назвала носки, особенно для женщин.
«Пяточки у женщин грубеют очень быстро в отличие от мужчин именно потому, что они не носят носков. Ткань защищает, огрубевает меньше, и пяточки у вас будут более привлекательными, менее ороговевшими, если вы будете дома носить носки», — заключила Галлямова.
Теплая и влажная среда, когда ноги часто потеют, создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков, а закрытые тапочки удерживают тепло и влагу, рассказала РБК врач-дерматолог Инна Петросова.
По ее словам, мелкие повреждения на коже, порезы и трещинки на коже — это «открытые ворота для бактерий и грибков, которые могут вызвать инфекции».
Она советует стирать тканевые тапочки не реже раза в месяц и периодически обрабатывать их внутренние поверхности антисептиком. Тапочки нужно также регулярно просушивать.
Менять тапочки следует раз или даже два раза в год и при хорошем уходе за ними.
Петросова также посоветовала носить носки. «Носки впитывают часть влаги и защищают кожу от прямого контакта с микробами. Их можно чаще менять», — резюмировала врач.