Врачи предупредили о рисках из-за «белой массы» в домашних тапочках

«Пяточки у женщин грубеют очень быстро в отличие от мужчин именно потому, что они не носят носков. Ткань защищает, огрубевает меньше, и пяточки у вас будут более привлекательными, менее ороговевшими, если вы будете дома носить носки», — заключила Галлямова.